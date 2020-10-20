Премьер настаивает на паузе в общественной жизни - предлагает продлить каникулы в школах

Чтобы обуздать распространение коронавируса, литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис предлагает взять двухнедельную паузу в общественной жизни: в школах на неделю продлить каникулы, а жителей просить избегать мероприятий.

Oн подтвердил, что вопрос о продлении школьных каникул в среду рассмотрит правительство. Обычно каникулы начинаюися с 26 октября и продолжаются неделю, однако их будет предложено продлить до двух недель.



"У нас еще есть уникальная возможность попробовать это сделать, выделить эти две недели на такой перерыв, мы видим, что распространение (вируса - ред.) в учебных заведениях довольно большой, у нас неделя запланированных каникул, возможно, мы предложим еще одну», - сказал С. Сквернялис журналистам в Сейме во вторник.

Между тем, о других ограничениях, вероятном введении карантина в отдельных самоуправлениях С. Сквернялис говорил с осторожностью, отметив, что должно хватить рекомендаций. Он полагает, что ситуацию можно взять под контроль в течение двух недель, соблюдая дистанцию, используя маски, избегая необязательных массовых мероприятий.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига подтвердил журналистам в Сейме, что на этой неделе планируется пересмотреть и порядок организации мероприятий, однако не конкретизировал, какие меры рассматриваются.

Премьер также выразил надежду, что вводить обязательный карантин в отдельных самоуправлениях против их воли не придется.

С. Сквернялис сказал, что по уровню риска распространения вируса самоуправления планируется разделить на три группы, и пока в группе по угрожающему характеру ситуации находится ококло 20 самоуправлений.