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2020.10.19 16:14

Прокуратура начала расследование скандальных слов Валинскаса о Томашевском

BNS, LRT.lt2020.10.19 16:14
Арунас Валинскас и Вальдемар Томашевский
Арунас Валинскас и Вальдемар Томашевский / Коллаж LRT.lt

В понедельник прокуратура объявила о начале досудебного расследования слов бывшего спикера Сейма Арунаса Валинскаса о Валдемаре Томашевском, депутате Европарламента, председателе Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС),

Досудебное расследование по факту разжигания ненависти было начато в ответ на интервью А. Валинскаса порталу delfi.lt, в котором он прокомментировал результаты выборов и сказал, что таких людей, как В. Томашевский, следует расстреливать.

"Томашевский - абсолютный колорадский жук, который, получая финансирование для своей партии из госбюджета Литвы, является антигосударственником. Таких, вообще-то, нужно расстреливать. По одному в год. Начать с него", – заявил А. Валинскас.

"Это уже резонансный вопрос. Соответственно и будем реагировать в рамках кодекса ответственности", – сказал BNS политик.

"Там все очевидно, суд оценит. Этого у нас в Литве не было уже каких 30 лет", – добавил политик.

При голосовании в многомандатном округе ИАПЛ-СХС набрал 4,82% голосов и не преодолел обязательный порог для прохода в Сейм по партийным спискам. Но еще в первом туре избраны два кандидата этой партии в одномандатных округах. Во второй тур прошли еще два ее кандидата.

Партия также обратилась в Главную избирательную комиссию с жалобой, в которой просит признать результаты выборов в многомандатном округе недействительными. Она утверждает, что по причине кампании телеканала Laisves TV против лидера партии и самой ИАПЛ-СХС был грубо нарушен закон о парламентских выборах.

Арунас Валинскас и Вальдемар Томашевский
Арунас Валинскас и Вальдемар Томашевский
1 / 1Коллаж LRT.lt
Арунас Валинскас и Вальдемар Томашевский
# Литва

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