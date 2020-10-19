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2020.10.19 13:50

Из Франции вышлют более 230 нелегальных мигрантов

NEWSru.com2020.10.19 13:50
Paryžiečiai pagerbia nužudytą mokytoją
Paryžiečiai pagerbia nužudytą mokytoją / AP nuotr.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен после резонансного убийства преподавателя истории намерен потребовать высылки из страны более 230 иностранцев, которые подозреваются в экстремизме, сообщает радиостанция Europe 1.

Отмечается, что в воскресенье министр внутренних дел провел собрание с префектами и намерен просить их в ближайшее время выслать 231 иностранца. Они являются нелегальными иммигрантами, пребывают на французской территории без документов и значатся в реестре данных по предупреждению радикализации террористического характера (Fiché FSPRT). Сообщается, что 180 из них в настоящее время находятся в тюрьме, еще 51 человек должен быть арестован в ближайшие часы.

Поводом для высылки стало обезглавливание учителя истории, географии и гражданского общества Самюэля Пати под Парижем иммигрантом из России - 18-летним чеченцем, уроженцем Москвы Абдулахом Анзоровым. За несколько дней до гибели учитель демонстрировал ученикам карикатуры из журнала Charlie Hebdo. При этом Анзоров имел статус беженца и ранее распространял угрозы в адрес преподавателя, в том числе в соцсетях.

Убийство расценено правоохранительными органами как террористическое нападение. По данным французских СМИ, в рамках расследования этой трагедии задержаны уже девять человек. Кроме родных Анзорова, задержаны радикальный религиозный деятель Абдельхаким Сефриуи, представлявшийся членом Совета имамов Франции, и Брахим Шнина. Именно они распространили в соцсетях видео с пересказом инцидента на уроке и призывом "что-то сделать" с преподавателем.

13-летняя дочь Шнина пожаловалась отцу на то, что преподаватель на уроке обществознания попросил мусульман выйти из класса, поскольку будет показывать нечто, могущее их оскорбить. Девочка уходить отказалась, а учитель показал карикатуру на пророка из Charlie Hebdo. Ученица также заявила родителям, что после того, как она начала ругаться с учителем по поводу "кощунства", ей запретили приходить на уроки в течение двух дней.

Вскоре после нападения на Самюэля Пати на место теракта приехал президент Франции Эмманюэль Макрон. Глава Пятой Республики призвал нацию объединиться, говорил о том, что идет "экзистенциальная" битва, потому что "мракобесие и сопровождающее его насилие не победят". "Вся страна поддерживает своих учителей. Террористам не расколоть Францию, мракобесие не победит", - заявил Макрон после посещения места трагедии.

В воскресенье во множестве французских городов прошли манифестации за свободу выражения мнений, против обскурантизма и варварства. "Абсолютно важно показать нашу мобилизацию и нашу солидарность, нашу национальную сплоченность", - заявил министр образования Жан-Мишель Бланкер, призвав всех "поддержать учителей".

Newsru.com

Paryžiečiai pagerbia nužudytą mokytoją
Paryžiečiai pagerbia nužudytą mokytoją
1 / 1AP nuotr.
Paryžiečiai pagerbia nužudytą mokytoją
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