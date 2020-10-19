В Таллине прошла акция в поддержку ЛГБТ

Участники акции в эстонской столице протестовали против внесения в конституцию определения брака как союза между мужчиной и женщиной. Скандал в Эстонии разразился после гомофобных высказываний главы МВД в интервью DW.

На фоне разразившегося в Эстонии политического скандала вокруг гомофобных высказываний министра внутренних дел страны, на одной из центральных площадей Таллина прошла акция в поддержку ЛГБТ-сообщества. В мероприятии в защиту однополых браков, состоявшемся в воскресенье, 18 октября, приняли участие несколько сотен человек.

Организаторы призывали всех участников выразить протест планируемому референдуму по предложению зафиксировать в конституции определение брака как союза только между мужчиной и женщиной.





Политический скандал в Эстонии разразился из-за гомофобных высказываний главы эстонского МВД в интервью нашей программе "вТРЕНДde". Премьер страны осудил позицию министра, звучат призывы к его отставке. Вот фрагмент беседы, а полное интервью смотрите здесь https://t.co/WBXaq5qyuY pic.twitter.com/LuPr64nfRN — DW на русском (@dw_russian) October 16, 2020

В опубликованном 16 октября интервью программе "вТРЕНДde" русской редакции Deutsche Welle глава МВД Эстонии Март Хельме, в частности, заявил, что в законодательстве надо обозначить четко и ясно, что брак - это союз "между одной женщиной и одним мужчиной, и всё". Кроме того, он посоветовал всем геям бежать в Швецию, где на них "смотрят более вежливо", добавив, что сам относится к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации "недружелюбно".

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас осудил гомофобные высказывания министра, а президент страны Керсти Кальюлайд и представители оппозиции выступили за его отставку.

Возглавляемая сыном главы МВД, министром финансов Эстонии Мартином Хельме Консервативная народная партия Эстонии, критически относящаяся к Евросоюзу и беженцам, вошла в коалиционное правительство в 2019 году.