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2020.10.19 08:56

Новые правила в вильнюсских барах в связи с COVID-19: что меняется?

LRT.lt2020.10.19 08:56
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį / D. Umbraso/LRT nuotr.

Следуя рекомендациям Национального центра общественного здоровья и критике министра здравоохранения Аурелиюса Вериги в отношении активной ночной жизни в городских барах Вильнюса, Вильнюсский муниципалитет и владельцы баров согласились ужесточить правила.

Как указано в новых правилах, поставщики общественного питания обязуются соблюдать дистанцию ​​в 1 метр в очередях и у барной стойки, посетители и работники должны находиться в масках в помещении и во дворе, за исключением, когда люди едят или пьют за столом или курят в специально отведенных местах.

Еще одна новинка - напитки можно употреблять только в зоне бара - в радиусе до 2 метров от барной стойки или сидя за столиками.

Зоны для отдыха и питья должны быть отделены от танцевальной зоны. Посетители должны будут дезинфицировать руки на входе, в баре и в туалетах.

В новых правилах также предусмотрено применение принципа «один зашел - один вышел» при полном заполнении помещения.

Кроме того, рекомендуется измерять температуру тела посетителей у входной двери или внутри помещений (в зависимости от характера мероприятия), не допуская тех, чья температура тела превышает норму, рекомендованную НЦОЗ.

Также предусмотрена регистрация посетителей у входа, путем хранения номеров мобильного телефона каждого посетителя в течение 21 дня, а в случае возникновения очага, номера мобильных телефонов всех посетителей за конкретный день будут переданы НЦОЗ.

Было также решено, что предприятия общественного питания могут предупреждать посетителей следовать правилам только один раз. Тех, кто нарушит правила во второй раз, попросят покинуть заведение и в тот день обратно больше не пустят.

Поставщики услуг также обязуются заполнять журнал здоровья сотрудников, обеспечивать своевременную уборку, дезинфекцию и вентиляцию помещений, а также проверять всех сотрудников с помощью тестов.

Заведениям общественного питания было предложено применить еще один механизм самоконтроля - каждый вечер (в часы пик) делать фотографии соблюдения правил, изложенных в соглашении, и загружать их в Instagram со специальной меткой на #SafeVilnius.

Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Vilniaus barai naktį
# Литва

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