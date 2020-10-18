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2020.10.18 17:55

На акциях протеста в Беларуси проводятся задержания

Радио «Cвобода»2020.10.18 17:55
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

В Минске и других городах Беларуси, где в воскресенье проходят ставшие уже традиционными акции протеста против режима Александра Лукашенко, начались задержания.

Агентство "Интерфакс" сообщает, что в Минске сотрудники правоохранительных органов и люди в штатском выдёргивают протестующих из колонны, идущей по центру города. К середине дня задержаны более 50 человек. Всего в акции протеста, которую в этот раз оппозиция заявила под названием "Партизанский марш", принимают участие несколько десятков тысяч минчан.

Спецназ, внутренние войска и милиция заняли центр Минска за несколько часов до начала манифестации. Водомёты, автозаки, колючая проволока вокруг важных государственных объектов – такие меры принимаются в столице Беларуси каждое воскресенье.

Неделю назад шествие оппозиции в Минске закончилось жёстким разгоном протестующих. Были задержаны 500 человек, несколько десятков пострадали. Против манифестантов применили водомёты, светошумовые гранаты, перцовый газ и дубинки.

Солидарность с минчанами выражают жители других крупных городов Беларуси - в частности, Бреста:

Ежедневные массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Самые массовые акции, в которых принимают участие от ста до двухсот тысяч человек, проходят по воскресеньям. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее четырёх человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, точное количество пострадавших и арестованных до сих пор неизвестно, но счёт идёт на тысячи.

Страны ЕС и США заявили, что не признают легитимность прошедших выборов. Россия выборы признала и обещает в случае эскалации конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую. Сам президент Беларуси провёл тайную инаугурацию, что ещё более усилило недовольство его противников.

Главный политический соперник Лукашенко на минувших выборах, Светлана Тихановская, была вынуждена покинуть Беларусь из-за заведённого на неё уголовного дела. Сейчас она находится в Литве.

Тихановская и её сторонники в последние дни увеличили давление на Лукашенко, добиваясь от него отказа от власти до 25 октября. В противном случае, заявляет белорусская оппозиция, будет объявлена общенациональная забастовка.

Радио Свобода

Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
1 / 1AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
# Беларусь# протесты

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