Новость перед вторым туром: находящиеся в самоизоляции смогут отлучиться со своего места на срок до 3 часов

Как сообщила председатель Главной избирательной комиссии Лаура Матйошайтите, во время досрочного голосования во втором туре парламентских выборов, которое начинается в понедельник, в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляй и Расейняй будут открыты специальные места для голосования людей, находящихся в изоляции.

По словам Л. Матйошайтите, ее ведомство обратилось в министерство здравоохранения с просьбой предоставить этим людям два часа, в течение которых они могли бы покинуть места изоляции и успеть проголосовать. Жителям, которые больны COVID-19, разрешат голосовать только дома.

«Специально для находящихся в изоляции у нас будут четыре таких избирательных участка предварительного голосования. Голосование в этих местах будет возможно с понедельника по четверг, с 7:00 до 20:00. Лица с диагнозом COVID-19 могут голосовать только дома. В этом случае они должны позвонить по номеру 1855 или направить электронное письмо по адресу balsuok@vrk.lr, в котором сообщить, что человек хочет проголосовать дома», - сказала Л. Матйошайтите в воскресенье Радио LRT.

Svarbi žinia saviizoliacijoje esantiems rinkėjams! Spalio 19-22 d. jie galės palikti izoliacijos vietą iki 3 valandų... Posted by Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija on 2020 m. spalio 18 d., sekmadienis

Позже Главная избирательная комиссия уточнила, что избиратели, находящиеся в самоизоляции, будут иметь право покинуть место изоляции на срок до 3 часов, чтобы добраться до специального места предварительного голосования. Такое разрешение было получено на основании приказа министра здравоохранения.

Mobilus balsavimo punktas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Где можно проголосовать?

Самоизолированные избиратели, которые вернулись из-за границы или контактировали с больными COVID-19 (за исключением избирателей, которым диагностирован коронавирус), смогут проголосовать в следующих специальных местах для предварительного голосования:

Вильнюс – проспект Laisvės, 5 (выставочный центр «Litexpo»);

Каунас – пр. Europos, 27 (инновационно-индустриальный парк «Aleksotas»);

Шяуляй – ул. Vilniaus, 297 (зал спортивной гимназии);

Расейняй – ул. Algirdo, 1 (рынок).

Mobilus balsavimo punktas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Как отмечает Главная избирательная комиссия, избирателям, желающим проголосовать на этих избирательных участках, предварительная регистрация не нужна, – достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, носить средство защиты, прикрывающее нос и рот, а также иметь при себе собственную ручку.