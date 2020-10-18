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2020.10.18 15:40

Главизбирком обещает изучить жалобу партии В. Томашевского до утверждения результатов парламентских выборов

Margiris Meilutis, BNS2020.10.18 15:40
Valdemaras Tomaševskis Lietuvos lenkų rinkimų akcijos - Krikščioniškų šeimų sąjunos rinkimų štabas
Valdemaras Tomaševskis Lietuvos lenkų rinkimų akcijos - Krikščioniškų šeimų sąjunos rinkimų štabas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Жалоба Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей, в которой содержится требование отменить результаты выборов в Сейм по многомандатному округу, будет рассматриваться до утверждения результатов выборов в Сейм по многомандатному округу, – говорит председатель Главной избирательной комиссии Лаура Матйошайтите.

«Перед тем, как через две недели утверждать результаты выборов по многомандатному округу, мы рассмотрим эту жалобу и примем то или иное решение», - заявила председатель Главной избирательной комиссии на воскресном заседании.

Она опровергла заявление члена комиссии Вальдемара Урбана о том, что Главная избирательная комиссия в отношении этой жалобы ничего не предпринимает.

«Я хочу опровергнуть ваши утверждения о том, что Главная избирательная комиссия ничего не делает. Хочу сообщить, что мы связались по поводу информации с соответствующими лицами, получили ответы. И, если я не ошибаюсь, потом снова обратились за уточнениями и теперь ждем поступления уточненной информации», - заявила Л. Матйошайтите.

Laura Matjošaitytė
Laura Matjošaitytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

На прошлой неделе Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей, которая не преодолела 5-процентный избирательный барьер, подала жалобу. В ней утверждалось, что компания «Laisvės TV» своими действиями, направленными против лидера партии и самой организации, грубо нарушила закон о выборах в Сейм.

В социальной сети Фейсбук основатель «Laisvės TV» Андрюс Тапинас накануне выборов в Сейм объявил акцию «Всего хорошего, Вольдеморт»: он призвал граждан активно участвовать в выборах, чтобы снизить процент голосов Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей, и указал счет, куда можно перечислять деньги для поддержания акции.

Andrius Tapinas
Andrius Tapinas / D. Umbraso/LRT nuotr.

В Фейсбуке было объявлено, что всего собрано 15 тыс. евро. Печать 300 тыс. экземпляров издания «Всего хорошего, Вольдеморт» обошлась в 5 тыс. евро, топливные и транспортные расходы наблюдателей – в 1,2 тыс. евро.

«Неприемлемо, чтобы лицо, участвующее в политической кампании, не декларировавшее ни своих устремлений, ни финансовых возможностей (...), в одних случаях поддерживало одни политические силы, в других случаях очерняло и агитировало против других участников политической кампании», - заявил на воскресном заседании Главной избирательной комиссии В. Урбан.

Valdemaras Tomaševskis, Andrius Tapinas
Valdemaras Tomaševskis, Andrius Tapinas / E. Blaževič/D. Umbraso/LRT nuotr.

Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей набрала на выборах в Сейм 4,82 проц. голосов избирателей и, не преодолев 5-процентного барьера, не прошла в парламент по многомандатному округу.

Valdemaras Tomaševskis Lietuvos lenkų rinkimų akcijos - Krikščioniškų šeimų sąjunos rinkimų štabas
Laura Matjošaitytė
Andrius Tapinas
Valdemaras Tomaševskis, Andrius Tapinas
Valdemaras Tomaševskis Lietuvos lenkų rinkimų akcijos - Krikščioniškų šeimų sąjunos rinkimų štabas
Valdemaras Tomaševskis Lietuvos lenkų rinkimų akcijos - Krikščioniškų šeimų sąjunos rinkimų štabas
1 / 4J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Laura Matjošaitytė
Laura Matjošaitytė
2 / 4J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Andrius Tapinas
Andrius Tapinas
3 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Valdemaras Tomaševskis, Andrius Tapinas
Valdemaras Tomaševskis, Andrius Tapinas
4 / 4E. Blaževič/D. Umbraso/LRT nuotr.
Valdemaras Tomaševskis Lietuvos lenkų rinkimų akcijos - Krikščioniškų šeimų sąjunos rinkimų štabas
Laura Matjošaitytė
Andrius Tapinas
Valdemaras Tomaševskis, Andrius Tapinas
# Литва# Сейм# выборы

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