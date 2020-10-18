Дети, подвергшиеся насилию, не остаются одни: напоминание о дистанционной помощи

Эксперты по правам ребенка отмечают, что насилие в отношении детей более распространено, чем это показывают официальные данные. Проблему усугубил начавшийся весной карантин. По мнению психологов, снижение уровня насилия требует не только реакции, но и выяснения его причин, принятия профилактических мер.

В месяц волонтеры Детской линии снимают телефонную трубку примерно 15 тысяч раз. Каждый четвертый звонок связан с физическим насилием.

«Они звонят, когда сталкиваются с различными трудностями, как в семье, так и в школе. Допустим, они могут столкнуться с буллингом», - говорит Аугусте Номейкайте, волонтер Детской линии.

Mokykla (asociatyvi) / E. Blaževič/LRT nuotr.

Однако статистика показывает, что наибольшему насилию дети по-прежнему подвергаются в своих семьях. Директор Службы защиты прав детей и усыновления говорит, что проблема была усугублена карантином, начавшимся весной: многие люди лишились возможности сообщить о нарушении. По словам директора, важно указать детям, куда они могут обращаться, если снова придется перейти на дистанционное обучение.

«Даже когда психологи, социальные работники, учителя не находятся на рабочем месте, они все равно работают удаленно. Очень важно, чтобы они поделились с детьми своими контактными номерами телефонов и были готовы всегда прийти на помощь», - говорит Илма Скуодене, руководитель Службы защиты прав ребенка и усыновления.

Ilma Skuodienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Меньшее количество детей сталкивается с психологическим или сексуальным насилием. По данным ведомства, в этом году поступило более трех тысяч сообщений о возможных нарушениях. По словам И. Скуодене, в реальной жизни случаев насилия над детьми может быть и больше.

«Чтобы в будущем насилия стало меньше, очень важно не только реагировать, но и подумать о том, чем вызвано это насилие, как его предотвратить. Нужна дополнительная профилактическая работа», - подчеркивает руководитель Детской линии Робертас Повилайтис.

pyktis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Опубликованный осенью отчет ЮНИСЕФ показывает, что Литва лидирует по числу самоубийств среди подростков. По словам Р. Повилайтиса, насилие, которое человек испытал в детстве, может в будущем отразиться на его решении уйти из жизни.

Психологическая помощь по телефону и онлайн оказывается детям и подросткам, а также родителям.