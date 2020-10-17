В Каунасе открыта скульптура японскому дипломату, спасшему тысячи евреев

В субботу в Каунасе был открыт памятник в честь японского дипломата Тиунэ Сугихары, чьи визы, выданные во время Второй мировой войны, спасли тысячи еврейских жизней.

«Я рад сообщить, что сегодня японский дипломат Тиунэ Сугихара возвращается в Каунас и Литву. Сегодня в Каунасе мы открываем памятник человеку, чьи человечность и отвага давно стали ориентиром в нашей жизни», - сказал на церемонии открытия президент Гитанас Науседа.

Президент обратил внимание на путь, пройденный Литвой после Второй мировой войны, и подчеркнул важность безразличия к чужой боли.

Kaune atidengta skulptūra Sugiharai / Kauno savivaldybės nuotr.

«Мы стали более чуткими к правам и свободам человека, и сегодня нам важно преодолеть не только пандемию, но и другие угрозы, с которыми сталкивается человечество. Мы должны обезвредить не только коронавирус, но и вирусы антисемитизма, национальной, расовой и религиозной ненависти (...) В мире становится все меньше далеких народов, не должно быть и чужой боли», - сказал президент.

Г. Науседа выразил удовлетворение тем, что «память и моральное наследие» японского дипломата объединяет Литву с Японией, Израилем, США, Австралией и другими странами, разделяющими ценности гуманизма.

Kaune atidengta skulptūra Sugiharai / Kauno savivaldybės nuotr.

О дружбе между Японией и Литвой говорилось и в послании спикера Палаты представителей Японии Тадамори Осимы, которое прочитал посол этой страны в Литве Широ Ямасаки.

«В чрезвычайных обстоятельствах геноцида евреев, осуществлявшегося нацистами, Тиунэ Сугихара совершил смелый гуманистический поступок, продиктованный голосом его совести. Очень важно, что жители современной Японии и Литвы могут совместно вспоминать эту гуманистическую деятельность», - говорилось в послании лидера японского парламента.

Kaune atidengta skulptūra Sugiharai / Kauno savivaldybės nuotr.

Автор скульптуры Мартинас Гаубас сказал, что изобразил фигурки журавлей, потому что они символизируют свободу.

Он сказал, что первоначальная идея возникла два с половиной года назад, потом она видоизменялась, но после консультации с сыном Т. Сугихары было решено выбрать более абстрактное произведение.

«Больше всего мне хотелось создать настроение. Хотелось, чтобы одновременно ощущались и хаос, и хрупкость», - сказал агентству BNS М. Гаубас.