Азербайджан сообщил о ракетном ударе по второму по величине городу страны

Власти Азербайджана сообщили о ракетном обстреле второго по величине города страны – Гянджи.

По утверждению властей, удар был нанесён тактическими ракетными комплексами со стороны Армении. Ереван это отрицает. В свою очередь власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщают о новом обстреле своей столицы Степанакерта и других населённых пунктов. Армения заявляет об азербайджанских беспилотниках над своей территорией.

В конце сентября резко обострился вооружённый конфликт в области непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Армия Азербайджана начала наступления на позиции, добившись, по всей видимости, значительного военного прогресса. 10 октября стороны при посредничестве Москвы договорились о перемирии, однако вскоре после его вступления в силу регулярно обвиняют друг друга в нарушении соглашения.

Further update: More than 10 civilians killed, around 40 are wounded. Rescue operations continue. Armenia's policy of state terror must be stopped. pic.twitter.com/I6ahPmmLXy — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 17, 2020

В этот раз азербайджанские власти сообщают о гибели в Гяндже 13 человек и ранении ещё 50. Власти непризнанного Карабаха сообщают о ранении трёх мирных жителей в пятницу, данных о жертвах субботних обстрелов пока не приводится.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу утром объявил, что азербайджанская армия заняла третий райцентр из тех, что с начала 1990-х годов оставались под контролем армянских сил, – города Физули. Армянская сторона этого пока не комментирует.

Apšaudytas Gendžės miestas vakarų Azerbaidžane / AP nuotr.

В пятницу российская газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на свои источники, что обострение конфликта в Карабахе было фактически спланировано Турцией, предоставляющей, по сведениям издания, Азербайджану значительную военную поддержку. Анкара на уровне риторики одобряет действия Баку, однако обе страны отрицают участие турецкой армии в конфликте.

Apšaudytas Gendžės miestas vakarų Azerbaidžane / AP nuotr.

Острая стадия конфликта в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года, когда органы власти Нагорно-Карабахской автономной области, населённой преимущественно армянами, потребовали передать её из состава Азербайджанской ССР в Армянскую. После распада СССР в зоне начались боевые действия. В результате Баку потерял контроль над большей частью автономии и несколькими соседними районами. Независимость самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики, однако, не признана ни одной страной мира.

Радио Свобода