Новости

2020.10.17 15:02

Азербайджан сообщил о ракетном ударе по второму по величине городу страны

Радио «Cвобода»2020.10.17 15:02
Apšaudytas Gendžės miestas vakarų Azerbaidžane
Apšaudytas Gendžės miestas vakarų Azerbaidžane / AP nuotr.

Власти Азербайджана сообщили о ракетном обстреле второго по величине города страны – Гянджи.

По утверждению властей, удар был нанесён тактическими ракетными комплексами со стороны Армении. Ереван это отрицает. В свою очередь власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщают о новом обстреле своей столицы Степанакерта и других населённых пунктов. Армения заявляет об азербайджанских беспилотниках над своей территорией.

В конце сентября резко обострился вооружённый конфликт в области непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Армия Азербайджана начала наступления на позиции, добившись, по всей видимости, значительного военного прогресса. 10 октября стороны при посредничестве Москвы договорились о перемирии, однако вскоре после его вступления в силу регулярно обвиняют друг друга в нарушении соглашения.

В этот раз азербайджанские власти сообщают о гибели в Гяндже 13 человек и ранении ещё 50. Власти непризнанного Карабаха сообщают о ранении трёх мирных жителей в пятницу, данных о жертвах субботних обстрелов пока не приводится.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу утром объявил, что азербайджанская армия заняла третий райцентр из тех, что с начала 1990-х годов оставались под контролем армянских сил, – города Физули. Армянская сторона этого пока не комментирует.

Apšaudytas Gendžės miestas vakarų Azerbaidžane
Apšaudytas Gendžės miestas vakarų Azerbaidžane / AP nuotr.

В пятницу российская газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на свои источники, что обострение конфликта в Карабахе было фактически спланировано Турцией, предоставляющей, по сведениям издания, Азербайджану значительную военную поддержку. Анкара на уровне риторики одобряет действия Баку, однако обе страны отрицают участие турецкой армии в конфликте.

Apšaudytas Gendžės miestas vakarų Azerbaidžane
Apšaudytas Gendžės miestas vakarų Azerbaidžane / AP nuotr.

Острая стадия конфликта в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года, когда органы власти Нагорно-Карабахской автономной области, населённой преимущественно армянами, потребовали передать её из состава Азербайджанской ССР в Армянскую. После распада СССР в зоне начались боевые действия. В результате Баку потерял контроль над большей частью автономии и несколькими соседними районами. Независимость самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики, однако, не признана ни одной страной мира.

Радио Свобода

Apšaudytas Gendžės miestas vakarų Azerbaidžane
Apšaudytas Gendžės miestas vakarų Azerbaidžane
Apšaudytas Gendžės miestas vakarų Azerbaidžane
Apšaudytas Gendžės miestas vakarų Azerbaidžane
Apšaudytas Gendžės miestas vakarų Azerbaidžane
1 / 3AP nuotr.
Apšaudytas Gendžės miestas vakarų Azerbaidžane
Apšaudytas Gendžės miestas vakarų Azerbaidžane
2 / 3AP nuotr.
Apšaudytas Gendžės miestas vakarų Azerbaidžane
Apšaudytas Gendžės miestas vakarų Azerbaidžane
3 / 3AP nuotr.
Apšaudytas Gendžės miestas vakarų Azerbaidžane
Apšaudytas Gendžės miestas vakarų Azerbaidžane
Apšaudytas Gendžės miestas vakarų Azerbaidžane
# Карабах# Армения# Азербайджан# В мире

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