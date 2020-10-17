Новости

2020.10.17 11:45

По делу об обезглавливании учителя во Франции задержаны 9 человек

Радио «Cвобода»2020.10.17 11:45
Prancūzija
Prancūzija / J. Hochgesang/Unsplash nuotr.

По делу об обезглавливании школьного учителя в пригороде Парижа задержаны 9 человек. Двое из них – родители одного из учеников убитого. Несколько из задержанных — люди из окружения подозреваемого в преступлении, передаёт Agence France-Presse. Им оказался 18-летний выходец из России, предположительно, мстивший за показ карикатур на почитаемого в Исламе пророка Мухаммеда.

Подозреваемый был застрелен полицией. В своём твиттере нападавший разместил фотографию тела учителя и взял ответственность за преступление на себя. Он обвинил преподавателя в оскорблении Мухаммеда. Учитель истории показал карикатуры из журнала Charlie Hebdo, обсуждая с учениками понятие свободы слова.

Официальные представители французских властей осудили преступление. На месте проишествия вечером в пятницу побывал президент Эммануэль Макрон. Он заявил, что случившееся имеет признаки "исламистской террористической атаки". Следствие заявило, что расследует преступление как "убийство, связанное с террористической организацией".

Nužudymo vietoje dirba policijos pareigūnai
Nužudymo vietoje dirba policijos pareigūnai / AP nuotr.

Ночью российское издание "База" назвало предполагаемое имя подозреваемого. Им оказался уроженец Москвы Абдулак Анзоров, утверждает издание. Эта информация не подтверждалась.

Подозреваемый – этнический чеченец. Преступление было прокомментировано Ассамблеей чеченцев Европы. Организация заявила, что "самым решительным образом" осуждает это преступление и напоминает, что осуждает все формы религиозного экстремизма и любые акты насилия,– цитирует заявление французский телеканал BFM TV.

В сентябре больше 90 французских СМИ обратились к читателям в защиту свободы слова и поддержку редакции Charlie Hebdo. "Защищая свободу богохульства, мы защищаем не богохульство, а свободу", – говорится в тексте обращения.

Радио Свобода

Prancūzija
Nužudymo vietoje dirba policijos pareigūnai
Prancūzija
Prancūzija
1 / 2J. Hochgesang/Unsplash nuotr.
Nužudymo vietoje dirba policijos pareigūnai
Nužudymo vietoje dirba policijos pareigūnai
2 / 2AP nuotr.
Prancūzija
Nužudymo vietoje dirba policijos pareigūnai
# В мире# Франция# преступность# Чечня# убийство

Популярно

Gitanas Nausėda Briuselyje

Новости

2020.10.16 15:49

Науседа о вспышке COVID-19: есть два пути, один из них - остановить общественную жизнь

Aurelijus Veryga

Новости

2020.10.16 14:10

Верига об ограничениях в столице: будем надеяться, что Вильнюс примет меры

Koronavirusas Lietuvoje

Новости

2020.10.17 11:42

Вирус не идет на спад. Большинство случаев COVID-19 регистрируется в Вильнюсском, Каунасском и Клайпедском уездах Зафиксировано 228 новых случаев COVID-19 и одна смерть

Kaukės. Koronavirusas

Новости

2020.10.16 16:10

Профессор Усонис: доказано, что маски защищают и что они безопасны

Mergina su Baltarusijos tautine vėliava Minske

Новости

2020.10.17 09:31

Протесты в Беларуси: оппозиция анонсировала "Генеральный женский марш"

Новости

2020.10.16 15:29

В Литве проводятся клинические исследования лекарств от коронавируса

Paryžius

Новости

2020.10.17 08:39

Во Франции уроженец Москвы убил школьного преподавателя

Sviatlana Cichanouskaja

Новости

2020.10.16 14:51

Беларусь объявила в международный розыск Светлану Тихановскую

Daina Gudzinevičiūtė

Новости

2020.10.17 10:52

Д. Гудзинявичюте обещает поддержку белорусским спортсменам

Aleksejus Navalnas

Новости

2020.10.17 11:40

Татьяна Фельгенгауэр. Навальный – политик федерального уровня