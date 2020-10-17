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2020.10.17 10:25

Рекордное количество заболевших COVID-19 не пугает жителей Вильнюса – в пятницу вечером они ринулись в бары

LRT.lt2020.10.17 10:25
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį / D. Umbraso/LRT nuotr.

Хотя по количеству новых случаев COVID-19 на этой неделе был побит рекорд, угроза коронавируса, похоже, не испугала жителей Вильнюса и гостей города. В пятницу вечером группы любителей ночной жизни можно было увидеть на улицах Вильняус и Исландиёс, где компактно сосредоточено немало баров и развлекательных заведений.

Центр столицы в пятницу вечером глазами фотографа LRT.lt.

Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį / D. Umbraso/LRT nuotr.
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį / D. Umbraso/LRT nuotr.

В связи с ростом числа случаев коронавируса Национальный центр общественного здоровья в среду призвал Вильнюсское самоуправление ограничить в городе общественную жизнь. В среду было объявлено, что в минувшие сутки в Вильнюсском уезде был зарегистрирован 51 случай COVID-19, в четверг – 111, в пятницу – 69.

Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį / D. Umbraso/LRT nuotr.
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį / D. Umbraso/LRT nuotr.

Специалисты рекомендовали временно ограничить активный отдых в помещениях, где нельзя обеспечить ношение средств защиты органов дыхания (например, в танцевальных и вокальных кружках), а также сократить время работы баров.

Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį / D. Umbraso/LRT nuotr.

Однако власти Вильнюса не спешат вводить ограничения. Директор администрации Вильнюсского городского самоуправления Повилас Подерскис отметил, что если несколько баров не придерживаются требований безопасности, нельзя закрывать все бары Вильнюса: лучше применять санкции к тем, кто не соблюдает правила. По его словам, вводить ограничения или закрывать бары можно было бы разве что в том случае, если бы владельцы этих заведений не были склонны к диалогу и ответственному соблюдению требований безопасности.

Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį
1 / 8D. Umbraso/LRT nuotr.
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį
2 / 8D. Umbraso/LRT nuotr.
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį
3 / 8D. Umbraso/LRT nuotr.
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį
4 / 8D. Umbraso/LRT nuotr.
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį
5 / 8D. Umbraso/LRT nuotr.
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį
6 / 8D. Umbraso/LRT nuotr.
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį
7 / 8D. Umbraso/LRT nuotr.
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį
8 / 8D. Umbraso/LRT nuotr.
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį
Vilniaus barai naktį
# Литва# Вильнюс# коронавирус

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