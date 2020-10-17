Рекордное количество заболевших COVID-19 не пугает жителей Вильнюса – в пятницу вечером они ринулись в бары

Хотя по количеству новых случаев COVID-19 на этой неделе был побит рекорд, угроза коронавируса, похоже, не испугала жителей Вильнюса и гостей города. В пятницу вечером группы любителей ночной жизни можно было увидеть на улицах Вильняус и Исландиёс, где компактно сосредоточено немало баров и развлекательных заведений.

Центр столицы в пятницу вечером глазами фотографа LRT.lt.

Vilniaus barai naktį / D. Umbraso/LRT nuotr.

Vilniaus barai naktį / D. Umbraso/LRT nuotr.

В связи с ростом числа случаев коронавируса Национальный центр общественного здоровья в среду призвал Вильнюсское самоуправление ограничить в городе общественную жизнь. В среду было объявлено, что в минувшие сутки в Вильнюсском уезде был зарегистрирован 51 случай COVID-19, в четверг – 111, в пятницу – 69.

Vilniaus barai naktį / D. Umbraso/LRT nuotr.

Vilniaus barai naktį / D. Umbraso/LRT nuotr.

Специалисты рекомендовали временно ограничить активный отдых в помещениях, где нельзя обеспечить ношение средств защиты органов дыхания (например, в танцевальных и вокальных кружках), а также сократить время работы баров.

Vilniaus barai naktį / D. Umbraso/LRT nuotr.

Однако власти Вильнюса не спешат вводить ограничения. Директор администрации Вильнюсского городского самоуправления Повилас Подерскис отметил, что если несколько баров не придерживаются требований безопасности, нельзя закрывать все бары Вильнюса: лучше применять санкции к тем, кто не соблюдает правила. По его словам, вводить ограничения или закрывать бары можно было бы разве что в том случае, если бы владельцы этих заведений не были склонны к диалогу и ответственному соблюдению требований безопасности.