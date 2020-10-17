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2020.10.17 09:31

Протесты в Беларуси: оппозиция анонсировала "Генеральный женский марш"

DW2020.10.17 09:31
Mergina su Baltarusijos tautine vėliava Minske
Mergina su Baltarusijos tautine vėliava Minske / AP nuotr.

На субботу в Минске запланирован "Генеральный женский марш".

Как сообщили белорусские Telegram-каналы, участницы акции протеста выйдут с требованием отставки Александра Лукашенко, проведения новых выборов, освобождения политзаключенных и расследования всех актов насилия над мирными гражданами.

Между тем белорусские власти анонсировали на субботу автопробег от Минска до Витебска "За единую Беларусь", сообщает Telegram-канал "Пул первого". А во всех районах Минска Мингорисполкомом запланированы субботники.

DW

Mergina su Baltarusijos tautine vėliava Minske
Mergina su Baltarusijos tautine vėliava Minske
1 / 1AP nuotr.
Mergina su Baltarusijos tautine vėliava Minske
# Беларусь# протесты# марш протеста

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