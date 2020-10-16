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2020.10.16 17:12

Пособия непереизбранным депутатам - от 2000 евро

Радио LRT2020.10.16 17:12
Seimas
Seimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Канцелярия Сейма готовится выплатить выходные пособия непереизбранным депутатам.

Сумма выходных пособий составляет от нескольких тысяч евро и выше. Это зависит от количества парламентских сроков. В канцелярии говорят, что на выплаты парламентариям подготовлено более полутора миллионов евро, компенсации положены и их помощникам.

В ходе первого тура выборов в Сейм в новый парламент прошло шесть партий: Союз Отечества-Христианские демократы, Союз аграриев и зеленых, Партия труда, Социал-демократическая партия, Партия свободы и Движение либералов.

Победу в первом туре выборов в Сейм одержала оппозиционная партия Союз Отечества – Литовские христианские демократы, между тем входящая сейчас в состав правящей коалиции Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей и Литовская социал-демократическая трудовая партия не смогли преодолеть пятипроцентный барьер голосов.

По данным Главной избирательной комиссии, за консерваторов проголосовало 24,8% избирателей и они получат 23 мандата в парламенте. До окончательных результатов не хватает данных о голосах с одного участка. Правящий сейчас Союз "крестьян" и "зеленых" получил 17,5% голосов и 16 мандатов, Партия труда - 9,47% и девять мандатов, Литовская социал-демократическая партия - 9,26% и восемь мандатов.

Впервые участвующая в парламентских выборах Партия свободы получила более 9,02% голосов и обеспечила себе восемь мандатов, движение либералов – 6,79% и шесть мандатов.

Seimas
Seimas
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Seimas
# Литва

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