В Литве проводятся клинические исследования лекарств от коронавируса

В Литве проводятся клинические исследования лекарств от COVID-19, число участников этого исследования вскоре планируется расширить до 200, поэтому в нем сможет принять участие больше заразившихся коронавирусом, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.

Инициированное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) международное клиническое исследование "Солидарность" призвано изучить потенциально действенные лекарства от COVID-19. В Литве его проводит Вильнюсская университетская клиническая больница Сантарос вместе с Каунасской клинической больницей Литовского университета наук о здоровье.

Как соообщил Минздрав, поскольку больные COVID-19 охотно участвуют в этом клиническом исследовании и число вовлеченных в него приближается к максимально предусмотренному, координирующая исследование в Литве больница Сантарос решила обратиться с просьбой разрешить ей увеличить число участников исследования до 200.

Участникам исследования выборочно назначается или стандартное лечение, или один из исследуемых препаратов. Это клиническое исследование в Литве начато в мае и его намечается продолжать до апреля 2021 года.

Сначала намечалось, что в нем будет задействовано 20 заразившихся, теперь их число увеличено до 100.