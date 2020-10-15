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2020.10.15 17:38

ИАПЛ просит признать недействительными результаты выборов в Сейм

BNS, LRT.lt2020.10.15 17:38
Valdemaras Tomaševskis
Valdemaras Tomaševskis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ -СХС) обратилась в Главную избирательную комиссию с просьбой признать недействительными результаты  выборов в Cейм в многомандатном округе. 

"Из-за грубых нарушений закона ИАПЛ -СХС подала жалобу в ГИК, чтобы выборы в многомандатном округе были признаны недействительными", - сказал лидер партии Вальдемар Томашевский на пресс-конференции в четверг.

ИАПЛ-СХС утверждает, что Закон о выборах в Cейм был грубо нарушен из-за кампании интернет-телеканала Laisves TV, направленной против лидера этой партии В. Томашевского и партии.

Партия утверждает, что развернутся ведущим интернет-телевидения Андрюсом Тапинасом кампания ставила целью повлиять на избирателей, поэтому и должна была быть маркирована как политическая реклама.

ГИК может признать результаты выборов недействительными, если обнаружит, что грубые нарушения избирательного законодательства оказали существенное влияние на результаты выборов.

ИАПЛ -СХС набрала 4,82% голосов на выборах в Сейм и не прошла в Сейм по многомандатному округу. В первом туре два кандидата ИАПЛ -СХС были избраны в Сейм по одномандатным округам. Еще два кандидата от этой партии прошли во второй тур.

Valdemaras Tomaševskis
Valdemaras Tomaševskis
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Valdemaras Tomaševskis
# Литва

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