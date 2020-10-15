В Йонишском районе будет открыт мобильный пункт тестирования на COVID-19. Это связано с быстрым распространением коронавирусной инфекции.

По словам директора администрации районного самоуправления Вале Кульвинскене, для управления ситуацией с коронавирусом предпринимаются максимальные усилия. С начала октября уже запрещено проведение мероприятий в закрытых помещениях.



За минувшие сутки в Йонишском социальном центре зарегистрировано девять новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, подтверждены три случая, связанные с Йонишской скорой медицинской помощью.

В Литве зафиксирован новый антирекорд - 255 случаев заражения коронавирусом за сутки, из них около 110 - в столице, сообщает Национальный центр общественного здоровья. Еще один человек преклонного возраста скончался. Специалисты вновь отмечают, что опасение вызывает ситуация с COVID 19 в учебных заведениях, где с каждым днем увеличивается количество заболевших. По мнению эпидемиологов, значительная часть людей заражается коронавирусом в местах свободного времяпрепровождения.

Всего в Литве подтверждено 6760 случаев коронавирусной инфекции. Болеют 3635 человек. Скончались 110. Скончавшиеся по другой причине – 32. Выздоровели 2983 человека. В изоляции находятся: 34 тысячи 505 человек.