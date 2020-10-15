Чемпионка мира Александра Герасименя встретится с белoрусской диаспорой Литвы

Александра Герасименя, двухкратная вице-чемпионка и бронзовый призер Олимпийских игр по плаванию, чемпионка мира и Европы встретится с белoрусской диаспорой 16 октября в 18:00 в Доме Национальных общин по адресу Raugyklos g. 25, Вильнюс.

Сегодня Александра - глава Белорусского фонда спортивной солидарности, который был основан в августе 2020 года, и к настоящему моменту оказал поддержку более чем 20 спортсменам.

На встрече Александра поделится личной историей и расскажет о роли Фонда в борьбе за новую Беларусь.

Из последнего обращения Александры в инстаграме:

"Сегодня я сделала очень важный шаг. Каждый из нас и весь мир видят, какие ужасные события происходят на улицах Беларуси и за стенами тюрем. Мы ежедневно наблюдаем, как бесчеловечно обращаются с нашим народом, в том числе со спортсменами, которые ежедневно подвергаются давлению и репрессиям за выражение своей гражданской позиции. Нас лишили возможности голоса и базовых человеческих прав: право на мирные акции протеста, право на безопасность и даже право на жизнь.

Я не могу безучастно наблюдать и сидеть сложа руки, поэтому решила взять на себя ответственность и возглавить Беларуский Фонд спортивной солидарности (BSSF), чтобы защищать права и свободы каждого спортсмена нашей страны.

Призываю всех действующих и бывших спортсменов, которые ещё не сделали этого, подписать открытое письмо свободного объединения спортсменов @sos_by_2020, и показать пример солидарности и поддержки всему беларускому народу".