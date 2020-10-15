Лазутка о проекте бюджета: Ясно, что 13-ая пенсия приурочена к выборам

Правительство Литвы в среду рассматривало проект бюджета на 2021 год, подготовленный Министерством финансов. В соответствии с ним, доходная часть бюджета по сравнению с утвержденным бюджетом нынешнего года уменьшится на 1,3% до 11,385 млрд евро, а расходная часть - увеличится на 21,2% до 15,49 млрд евро.

Дефицит госбюджета в следующем году должен составить 4,105 млрд евро,что в 3,3 раза больше, чем в этом году.

Профессор Ромас Лазутка, комментируя новый проект бюджета в интервью Радио ЛРТ, сказал, что пандемия продолжается, и положение экономики очень неустойчиво, поэтому делать прогнозы сложно.

«Если мы посмотрим на то, что было раньше, в марте Центральный Банк представил прогнозы на этот год, и там было сказано, что, возможно, экономика сократится от 2 до 20%. Потом был другой прогноз, по-моему, в июне, тогда говорили о 8%, а в конце лета уже сказали, что, может быть, экономика упадет в этом году только на 1,5%.

Как мы видим, очень сложно предсказать заранее, какое будет положение, а бюджет на следующий год нужно планировать всё равно. Так что бюджет, который сейчас представляет министерство финансов, конечно, зиждется не на прочной основе. Когда перед нами достаточно уверенное развитие экономики, тогда мы можем прогнозировать, сколько будет работников, какая будет заработная плата, какой рост экономики и какие будут доходы бюджета, тогда можно планировать и расходы. Сейчас это почти невозможно сделать», - сказал профессор.

По его мнению, скорее всего, новый бюджет утвердит новая власть, но нужно иметь в виду, что план расходов и доходов в бюджете зиждется на непрочной основе предвидения экономического развития. Так что нужно быть особенно осторожными.

«Конечно, мы должны будем финансировать в следующем году и все основные статьи расходов, нужно финансировать школы и медицинские учреждения. Также есть выплаты пенсий и другие выплаты жителям, но нельзя предусматривать их увеличения. Поэтому и налоги сейчас менять смысла нет, потому что если продолжится пандемия и такая сложная обстановка в экономике, конечно, увеличение налогов будет очень плохим решением. Так что лучше иметь сейчас бюджет, похожий на тот, что был в этом году, а потом посмотрим», - уверен Лазутка.

1 октября парламент Литвы в первом чтении принял предложение Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) о выплате пенсионерам 13-й пенсии. Это предложение поддерживают правящие партии, а оппозиция называет его взяткой перед выборами.

«Ситуация очень неустойчива, и мы видим, что нет инициатив менять что-то. Единственное – это 13-ая пенсия; ясно, что она приурочена к выборам, и правящие хотят получить больше голосов, но я надеюсь, что люди, которые пойдут голосовать, поймут это и будут голосовать, несмотря на эту 13-ую пенсию, будет она или нет, но будут обращать внимание на более долгий период работы этих кандидатов, на то, как они работали раньше, а 13-ая пенсия – это просто способ получить немного больше голосов», - заключает Лазутка.