Что думают лидеры партии о возможной коалиции?

Председатель Союза крестьян и зеленых говорит, что пока возглавляемая им партия переговоров о возможном формировании коалиции ни с кем не ведет. По словам Рамунаса Карбаускиса, все определит второй тур выборов, тогда станет ясно, у кого будет больше мандатов, у левоцентристов или правоцентристов.

В то же время лидер списка Саулюс Сквернялис заявил, что переговоры о возможной коалиции с другими партиями ведутся, в том числе с Партией труда.



Тем временем, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что в зависимости от результатов второго тура выборов в Сейм может быть сформирована как левая, так и правая правящая коалиция. По словам главы государства, результаты первого тура показывают, что все возможности еще открыты.

"Давайте оставим формирование коалиции на время после второго тура. Я считаю, что сегодня открыты возможности для всех коалиций - и правых, и левых, и, возможно, даже коалиции, которые трудно представить, могут быть возможны", - сказал президент журналистам в Таураге.



Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис считает, что говорить о возможных коалициях пока рано. Отвечая на вопрос о том, полностью ли ценности Партии свободы отвечают ценностям консерваторов, Ландсбергис сказал, что основные ценности этих партий совпадают. Он отметил, что у него еще не было случая получше оценить основополагающие ценности Партии труда.

Председатель Партии свободы Аушрине Армонайте констатировала, что после первого тура выборов в Сейме она уже успела побеседовать с президентом Гитанасом Науседой. По словам Армонайте, лидер страны поздравил ее с хорошими результатами. Она заявила, что не говорила с Гитанасом Науседой о втором туре выборов.





