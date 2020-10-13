Новости

2020.10.13 16:11

Что думают лидеры партии о возможной коалиции?

LRT.lt2020.10.13 16:11

Председатель Союза крестьян и зеленых говорит, что пока возглавляемая им партия переговоров о возможном формировании коалиции ни с кем не ведет. По словам Рамунаса Карбаускиса, все определит второй тур выборов, тогда станет ясно, у кого будет больше мандатов, у левоцентристов или правоцентристов. 

В то же время лидер списка Саулюс Сквернялис заявил, что переговоры о возможной коалиции с другими партиями ведутся, в том числе с Партией труда.

Тем временем, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что в зависимости от результатов второго тура выборов в Сейм может быть сформирована как левая, так и правая правящая коалиция. По словам главы государства, результаты первого тура показывают, что все возможности еще открыты.

"Давайте оставим формирование коалиции на время после второго тура. Я считаю, что сегодня открыты возможности для всех коалиций - и правых, и левых, и, возможно, даже коалиции, которые трудно представить, могут быть возможны", - сказал президент журналистам в Таураге.

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис считает, что говорить о возможных коалициях пока рано. Отвечая на вопрос о том, полностью ли ценности Партии свободы отвечают ценностям консерваторов, Ландсбергис сказал, что основные ценности этих партий совпадают. Он отметил, что у него еще не было случая получше оценить основополагающие ценности Партии труда.

Председатель Партии свободы Аушрине Армонайте констатировала, что после первого тура выборов в Сейме она уже успела побеседовать с президентом Гитанасом Науседой. По словам Армонайте, лидер страны поздравил ее с хорошими результатами. Она заявила, что не говорила с Гитанасом Науседой о втором туре выборов.


1 / 1J. Stacevičiaus, E. Genio/LRT nuotr.
# Литва

Популярно

Vladas Gaidys

Новости

2020.10.13 08:11

Социолог Владас Гайдис пояснил, почему Акция поляков не прошла в Сейм

Новости

2020.10.12 17:22

Коронавирус, грипп, простуда: как понять, чем ты болен?

Kaukės

Новости

2020.10.13 10:57

Министр финансов: Литва способна выдержать еще одну вспышку коронавируса

Valdemaras Tomaševskis, Andrius Tapinas

Новости

2020.10.13 14:44

Тапинас: Томашевский хочет, чтобы я был заключен в тюрьму и предан четвертованию

Новости

2020.10.13 11:41

В правительстве – разногласия из-за 13-ой пенсии

Мария Колесникова

Новости

2020.10.13 12:07

Колесникова отказалась участвовать во встрече с Лукашенко в СИЗО

Новости

2020.10.13 15:25

Тихановская предъявила Лукашенко "народный ультиматум"

Новости

2020.10.13 15:06

118 новых случаев коронавируса: очаги в Плунге и санатории "Tulpė" в Бирштонасе

Новости

2020.10.13 08:49

На Камчатке нашли еще два места массовой гибели морских животных

Netikėta Aliaksandro Lukašenkos inauguracija 7-ajai kadencijai

Новости

2020.10.13 08:21

В бундестаге поддержали санкции ЕС против Москвы и Лукашенко