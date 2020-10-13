Социолог Владас Гайдис пояснил, почему Акция поляков не прошла в Сейм

"Сенсация этих выборов - это Партия свободы", - считает социолог Владас Гайдис, который перед выборами заявил, что они будут неудачными для небольших партий. Социолог признает, что пора менять тактику опросов и пересматривать теории - Партия свободы удивила результатом, хотя, согласно опросам, она должна была едва преодолеть 5%-ый барьер.

Победу в первом туре выборов в Сейм одержала оппозиционная партия Союз Отечества – Литовские христианские демократы, между тем входящая сейчас в состав правящей коалиции Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей и Литовская социал-демократическая трудовая партия не смогли преодолеть пятипроцентный барьер голосов.



В интервью журналисту Радио ЛРТ Александру Двоеглазову Владас Гайдис также пояснил, почему Акция поляков поляков Литвы не прошла в Сейм.

- Один прогноз точно не оправдался. Сенсация этих выборов - это Партия свободы. В сущности, это партия молодых людей левых взглядов (в культурном плане). Во время опросов они у нас очень мало получали. А во время выборов 9% - это очень много! Вот и думай, что хочешь.

Но есть одна гипотеза, что есть и другая партия, которая звучит очень похоже - партия Свободы и справедливости. И они стояли рядом, второй и третий номер и по звучанию похожи. Часть людей могли не то обвести. Смотрим, какие результаты по месту жительства и оказывается, что в сельских местностях Партия свободы, которая за свободу марихуаны, ЛГБТ и так далее. Вот в сельской местности они очень хорошо проявили себя. В это трудно поверить, ведь все равно там люди старшего возраста, более консервативные и голосуют они, обычно, за «крестьян»- «зелёных» или социал-демократов.

- Ещё одна такая анти-сенсация, что Избирательная акция поляков не набрала 5%...

- Акция поляков все время около 5% получала. Во время опросов, если они не получали, у них всегда в уме было, что они получат эти 5%. Потому что активность очень высока. Но на сей раз это не оправдалось, но не столь они далеко от этих 5%. Но вот нету 5%. Здесь объяснение было бы такое, что успех Партии труда частично связан с электоратом партии поляков.

Партия труда очень успешно провела свою кампанию, они были видны и реклама была весьма интересная и её было много. К сравнению, социал-демократы не были видны на телевидении.

-Как вы в целом оцениваете, меняется ли у нас политическая система?

- Если смотреть на результаты, то я бы сказал, что у нас триумф либерализма. Вот Партия свободы, Движение либералов и среди консерваторов часть электората тоже молодые люди. Но то, что много людей в селах голосовало за Партию свободы, это меня будет волновать следующие четыре года.

- Ну и конечно же близится второй тур. Какие прогнозы? Способно ли что-то изменить ситуацию?

- Обычно, на второй тур мы не делаем прогнозов. Здесь нужно чувствовать. Обычно, во время второго тура люди голосуют против тех, кто на данный момент у власти. Но, в сущности, во втором туре многое решает кто был папа, мама этого кандидата. В сельских местностях, райцентрах, для людей важны индивидуальные черты.