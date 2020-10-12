Коронавирус, грипп, простуда: как понять, чем ты болен?

Высокая температура, кашель, слабость, головная боль - на первом этапе симптомы коронавируса, гриппа и простуды так похожи, что заболевания трудно различить. Но отличия все же есть.

На первом этапе заболевания симптомы коронавируса SARS-CoV-2 можно легко спутать с проявлениями гриппа. В большинстве случаев это повышенная температура, сухой кашель, потеря вкуса и обоняния. Иногда заражение сопровождается насморком, головной и мышечной болью, слабостью, затрудненным дыханием. Но есть как минимум два первичных симптома, обнаружив которые, можно с немалой уверенностью предположить, что речь идет о простуде или гриппе, а не о коронавирусе: это боль в горле и чихание.

Оба симптома - это признаки инфекции верхних дыхательных путей. SARS-CoV-2 поражает в основном нижние дыхательные пути, у инфицированного им человека в основном будет сухой кашель, одышка и/или воспаление легких, но не боль в горле.

Внезапное отсутствие обоняния и вкуса, в свою очередь, является очень распространенным симптомом COVID-19, и не возникает в случае заболевания гриппом или простудой - даже если заложенный нос и воспаленное горло в некоторой степени и снижают чувствительность к запахам и изменяют вкус.

Эти типичные симптомы коронавируса проявляются не всегда - иногда заболевание может протекать бессимптомно.

Сколько длится инкубационный период у заразившихся коронавирусом?



По данным Института имена Роберта Коха, инкубационный период заболевания, вызванного коронавирусом , в среднем длится 5-6 дней, хотя в некоторых случаях он может достигать 14 дней. При появлении легких симптомов или слабости необходимо взять больничный и ограничить социальные контакты, а детям стоит отказаться от походов в школу и детский сад.

Часто инкубационный период протекает легко и бессимптомно. Если вы испытываете неуверенность или опасения, позвоните своему лечащему врачу или в центр по диагностике COVID-19. При необходимости вам сделают тест на коронавирус.

Как передается коронавирус?



Вирус SARS-CoV-2 передается в основном воздушно-капельным путем - при вдыхании вирусосодержащих капель или аэрозолей, выделяемых при дыхании, кашле, разговоре, пении или крике. Именно по этой причине одной из мер, снижающих опасность заражения коронавирусом, остается соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра.

Риск заражения увеличивается при длительном пребывании в закрытых небольших и плохо проветриваемых помещениях. Именно поэтому так важно регулярное и эффективное проветривание. Передача вируса на открытом воздухе возможна гораздо реже - при условии соблюдения минимального расстояния между людьми в 1,5 метра. Нельзя также полностью исключить опасность контактной передачи вируса - особенно если к поверхностям прикасался человек, предположительно зараженный SARS-CoV-2.

Наиболее эффективными мерами, снижающими возможность заражения коронавирусом, по-прежнему остаются социальное дистанцирование, соблюдение правил гигиены, частое и тщательное мытье рук, ношение защитных масок, проветривание закрытых помещений, быстрая и своевременная изоляция зараженных SARS-CoV-2 людей и установление контактных цепочек у заболевших COVID-19.

Грипп или простуда: как отличить



Даже врачам порой трудно отличить грипп от простой простуды на основании симптомов. Простуда обычно начинается с першения в горле и насморка, затем появляется кашель, который может быть сухим или с мокротой. В течение нескольких дней у человека болит горло, заложен нос, слегка повышена температура, он чувствует слабость и головную боль.

Грипп, в отличие от простуды, проявляется внезапно и сразу - "в полном объеме": в числе его характерных признаков - головная боль, ломота в суставах, сухой кашель, боль и хрипы в горле, температура поднимается до 41 градуса и часто сопровождается ознобом. Больной испытывает общую слабость и его клонит в сон.

Симптомы банальной простуды ослабевают через несколько дней и проходят полностью примерно через неделю. Грипп обычно длится дольше: в течение первой недели человек полностью выведен из строя, а до полного выздоровления может пройти несколько недель.

Немецкая Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) советует ежегодно прививаться против гриппа всем, кто подвержен повышенному риску заражения. К группе риска относятся, в частности, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины и люди старше 60 лет. Сделать прививку имеет смысл также тем, кто в силу профессиональной необходимости постоянно общается с большим количеством людей (например, медицинским работникам и сотрудникам общественных учреждений).

Когда имеет смысл принимать антибиотики?



Возбудителями большинства простудных заболеваний и гриппа являются вирусы, против которых антибиотики неэффективны, поэтому при лечении подобных заболеваний принимать их не имеет смысла.

На бактерии антибиотики воздействуют по-разному: либо убивая их, либо не давая им распространяться. При этом они атакуют оболочку клетки или оказывают воздействие на метаболизм бактерий. Пенициллины, к примеру, препятствуют синтезу клеточных стенок бактерии, при этом стенки перфорируются, что приводит к их разрыву, и бактерия погибает.

Таким образом, принимать антибиотики имеет смысл лишь в тех случаях, когда речь идет о бактериальной инфекции. Она, в некоторых случаях, может развиться на фоне вирусной - бактерии проникают в организм через ослабленную иммунную систему, что ведет к осложнениям в работе всего организма. Такие болезни, как пневмония (воспаление легких), тонзиллит, цистит, менингит обычно вызываются бактериями, и использование антибиотиков в этих случаях необходимо.