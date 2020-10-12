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2020.10.12 12:20

В Литве за сутки - 125 новых случаев коронавируса

LRT.lt2020.10.12 12:20

За минувшие сутки в Литве установлено 125 новых случая коронавируса, общее число случаев заболевания в стране увеличилось до 6248, сообщил в понедельник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ). 

На данный момент коронавирусом в Литве больны 3330 человек, 2793 человека выздоровели.

От COVID-19 в стране скончались 103 человека, по другим причинам ушли из жизни 22 зараженных.

В изоляции находятся 31 тыс. 286 человек. С 1 июня в Литве выявлено 319 завозных случаев.

За минувшие сутки проверено 2319 проб на коронавирус.

1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
# Литва

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