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2020.10.12 11:04

Эмомали Рахмон остаётся во главе Таджикистана ещё на 7 лет

Радио «Cвобода»2020.10.12 11:04
Tadžikistano lyderis Emomalis Rachmonas
Tadžikistano lyderis Emomalis Rachmonas / AP nuotr.

Эмомали Рахмон, который возглавляет Таджикистан с 1992 года, набрал на состоявшихся в воскресенье президентских выборах почти 91 процент голосов избирателей. Об этом сообщила Центральная комиссия по выборам и референдумам. Итоговая явка на выборах составила более 85 процентов.

Помимо Рахмона, для которого это были уже пятые президентские выборы, в них участвовали ещё четыре кандидата: лидер Аграрной партии Таджикистана Рустам Латифзода, лидер Социалистической партии Абдухалим Гаффорзода, глава Партии экономических реформ Рустам Рахматзод и лидер коммунистов Миродж Абдуллоев. Они, по официальным предварительным данным, набрали от трёх до одного процента голосов избирателей.

Национальный альянс Таджикистана, союз оппозиционных групп, находящихся за рубежом, назвал президентские выборы незаконными и призвал международные организации не признавать их результаты.

Эмомали Рахмон побеждал на всех выборах президента в Таджикистане с 1994 года, до этого он фактически два года правил страной во главе Верховного совета. По закону в Таджикистане один и тот же человек не имеет права быть президентом больше двух сроков. Однако в 2016 году в стране были приняты поправки в Конституцию, которые признали Эмомали Рахмона Лидером нации и разрешили ему избираться неограниченное количество раз.

Недавно Рахмону исполнилось 68 лет. В Таджикистане существует культ личности Эмомали Рахмона. В апреле старший сын президента Таджикистана Рустам Эмомали стал председателем верхней палаты парламента. Таким образом, 32-летний Эмомали стал вторым человеком в Таджикистане. В случае смерти, отставки или недееспособности президента руководить страной до следующих выборов будет он. С 2016 года дочь президента Озода Рахмон возглавляет администрацию президента.

Согласно отчёту Human Right Watch, власти страны преследуют оппозицию, журналистов и их близких, в стране отсутствуют свобода самовыражения, у жителей нарушаются религиозные права. По мнению международных наблюдателей, ни одни из выборов в Таджикистане не были демократическими, прозрачными и не соответствовали международным стандартам.

Радио "Свобода"

Tadžikistano lyderis Emomalis Rachmonas
Tadžikistano lyderis Emomalis Rachmonas
1 / 1AP nuotr.
Tadžikistano lyderis Emomalis Rachmonas
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