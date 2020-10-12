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2020.10.12 09:28

Консерваторы осторожно рисуют контуры будущей коалиции: матч нужно сыграть до конца

Модеста Гаучайте-Знутене, LRT.lt2020.10.12 09:28
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Консерваторы, добившиеся успеха в первом туре выборов, по-прежнему осторожно оценивают свои шансы на формирование коалиции и повторяют, что первый тур - это только половина пути, a настоящий победитель выборов станет ясен только после второго тура.

После подсчета данных по всем округам в понедельник утром стало окончательно ясно, что победу в первом туре выборов одержал Союз Отечества - Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ). Их поддержали 24,8 процента избирателей. Союз крестьян и зеленых Литвы занял второе место на выборах с 17,5 процента голосов.

Лидер списка консерваторов И. Шимоните еще раз поблагодарила пришедших на выборы и выразивших доверие СО-ХДЛ). Заместитель председателя партии Радвиле Моркунайте-Микуленене также поблагодарила членов избирательных комиссий, которые работали в условиях пандемии.

«Результаты первого раунда скромно обнадеживают, во втором раунде у нас более одного члена, которые участвуют и могут выиграть. Но это только первый раунд, надо доиграть матч до конца», - сказала И. Шимоните.

Председатель партии Габриэлюс Ландсбергис сказал, что некоторые оппоненты предпочли не распространять свои идеи во время избирательной кампании, а призывали избирателей голосовать против кого-либо. Он сказал, что СО-ХДЛ предпочли не разбрасываться грязью, а раскрывали истинные ценности партии.

Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Ingrida Šimonytė
# Литва

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