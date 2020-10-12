Шимоните и два представителя ИАПЛ-СХС победили в одномандатных округах

После подсчета результатов первого тура выборов в Сейм стало ясно, что в некоторых округах второй тур не понадобится. Уже в первом туре выборов Шальчининкайско-Вильнюсского и Мядининкайского избирательных округов избрали своих представителей в Сейм.

В первом туре Шальчининкайско-Вильнюсский одномандатного округа Беата Петкевич, представитель Польской избирательной акции поляковЛитвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС), была избрана в первом туре, набрав 65,60 процента голосов. голосов.

Член Сейма, представитель ИАПЛ-СХС Чеслав Ольшевский в первом туре Мединкайского района одномандатного округа, он набрал 57,50 процента. голосов.

Депутат И. Шимоните получиа мандат депутата Сейма в Антакальнисском избирательном округе Вильнюса, она получила около 61 процент голосов избирателей.

По закону кандидат побеждает уже в первом туре, если в выборах участвовало не менее 40% избирателей в этом округе и кандидат получил более 50 процентов голосов.