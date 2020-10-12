На выборах в сейм Литвы лидируют консерваторы, Партия Томашевского пока не проходит 5%-ый барьер

Оппозиционный Союз Отечества-Литовские христианские демократы лидирует в перовом туре парламентских выборов в Литве в многомандатном округе, правящие "крестьяне" остаются вторыми, а Партия труда (ПТ) пока третья, но ей на пятки наступают социал-демократы, свидетельствуют последние данные Главной избирательной комиссии (ГИК).

По данным подсчета голосов из 1983 участков из 1989, СО-ЛХД набрал 24.75% голосов и может получить 22 мандатa в этом округе, правящий Литовский союз крестьян и зеленых набрали почти 17.54% голосов и могут получить 16 мандатов, Партия труда вырвалась на третье место и набирает 9.48% и 9 мандатов, Литовская социал-демократическая партия – 9.27% и 9 мандатов.

Впервые участвующая в парламентских выборах Партия свободы, по предварительным данным, получила 9.01% голосов и может получить 8 мандатов, Движение либералов – 6,77% и шесть мандатов.



Входящая в правящую коалицию Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей с 4,86% пока не преодолевает обязательный для партий пятипроцентный барьер.



В многомандатном округе партии борются за 70 мандатов из 141. Еще 71 парламентарий избирается в одномандатных округах.

Также входящая в нынешнюю правящую коалицию Литовская социал-демократическая трудовая партия не преодолевает этот барьер с 3,65% голосов.

В многомандатном округе списки кандидатов выдвинули 17 партий.