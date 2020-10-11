С закрытием избирательных участков, ожидания В. Успасских снизились: после первого тура ожидает 14 мест

Председатель партии труда Виктор Успасских не скрывает, что более высокая явка избирателей в городах и более низкая явка в сельской местности повлияет на результаты голосования. Он ожидает 14 мест после первого тура и более 20 – после второго.

В первом туре выборов в Сейм избиратели выразили свою волю. В 20 часов, после закрытия избирательных участков, члены партии труда собрались в партийной штаб-квартире на улице Анкштойи, чтобы дождаться результатов выборов.

После подсчета результатов по 984 округам партия труда набирает 13,49 проц. голосов и занимает третье место.

Darbo partijos štabas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Однако из-за кашля председатель партии В. Успасских в штаб партии не явился.

В своем удаленном комментарии репортерам В. Успасских сказал, что не пришел в штаб, чтобы уберечь других: «Я немного кашляю, поэтому не хотел распространять какие-либо бациллы. Температуры нет, но я хотел защитить вас».

На вопрос, как он оценивает тот факт, что явка в городах была выше, чем в регионах, председатель партии не скрывал, что это повлияет на окончательные результаты.

«Встречи с сельскими жителями были организованы во время карантина, что сказалось на результатах. Тем более, что у нас примерно у 20-40 проц. людей нет социальных сетей. Так что, тут существует проблема. Если бы мы там (в сельской местности - LRT.lt) были активны, мы бы смогли побороться за первое место», - сказал лидер партии.

Uspaskichas: aukoti programos dėl postų nežadame / stop kadras

После первого тура В. Успасских надеется на получение 12-14 мест. В случае попадания во второй тур, надеется получить свыше 20.

«После первого тура мы ожидаем 12-14 (мандатов - LRT.lt). Если значительному количеству наших людей, являющихся одномандатниками, удастся пройти во второй тур, мы надеемся, что тогда их будет 20 или более 20. Конечно, это не то, что мы хотели. [...] Я думал, будет 30. Программа хорошая, кампания неплохая, но карантин помешал многим», - отмечает В. Успасских.

Отвечая на вопрос о возможных партнерах по коалиции, В. Успасских сказал, что ради постов не намерен приносить в жертву партийную программу.