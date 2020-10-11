Лидер социал-демократов о возможной коалиции: Проблема в том, что на посты министров у нас по несколько кандидатов

Представители Социал-демократической партии Литвы ждут результатов первого тура в одном из ресторанов Старого города Вильнюса – здесь расположилась штаб-квартира СДПЛ. Старожилы партии не спешат делиться оптимистическими прогнозами на первый тур выборов в Сейм, но надеются, что результаты этих выборов будут лучше, чем четыре года назад. Между тем лидер партии Гинтаутас Палуцкас настроен более оптимистично.

«Мы надеемся на лучшее, что Литва победит, и социал-демократы тоже выступят неплохо. Мы ожидаем лучших результатов, чем в 2016 году», - сказал, придя в избирательный штаб, лидер СДПЛ Гинтаутас Палуцкас.

Он сказал, что надеется на получение большего количества мест в Сейме, чем на предыдущих парламентских выборах. Тогда социал-демократы получили 17 мест.

Partijos atstovai renkasi LSDP rinkimų būstinėje. / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Мы – левоцентристская партия, и наш долг – работать на левоцентристскую коалицию. А как там будет, посмотрим. Может, наши услуги даже не понадобятся?

Может быть, консерваторы все выиграют и им не понадобятся ни крестьяне, ни соцдемы. А может, выиграем мы, и тогда нам никто не будет нужен», - сказал Г. Палуцкас.

Г. Палуцкас не спешил говорить о том, какие министерства он выберет, если партия станет партнером по коалиции. Правда, его соратники не скрывали, что для СДПЛ наиболее привлекательны министерства образования, социальных дел, культуры и окружающей среды.

LSDP partijos rinkimų štabas / D. Umbraso/LRT nuotr.

По словам Г. Палуцкаса, в СДПЛ кандидатов в министры больше, чем должно быть.

«У нас возникла бы проблема другого рода: в некоторые министерства мы могли бы предложить и три, и четыре, и даже пять кандидатов. Вот в этом и заключается самой большой вызов – определиться внутри. Но это будет зависеть только от того, кто сформирует эти коалиции», - добавил председатель СДПЛ.