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2020.10.11 22:20

Лидеры консерваторов осторожно говорят о результатах выборов, но другие видят партию на первом месте

Модеста Гаучайте-Знутене, LRT.lt2020.10.11 22:20
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

После закрытия избирательных участков лидеры Союза Отечества – Христианских демократов Литвы осторожно говорят о результатах. На вопрос, каких результатов ожидают, отвечают коротко – хороших. Правда, другие члены партии более уверены в победе консерваторов.

На пресс-конференции, состоявшейся вскоре после закрытия избирательных участков, Ингрида Шимоните заявила, что хотела бы поблагодарить тех, кто пришел на избирательные участки и воспользовался правом высказать свое мнение.

И. Шимоните, включенная в список Союза Отечества – Христианских демократов Литвы под первым номером, сказала, что рада, что Антакальнисский избирательный округ, где она баллотируется второй раз подряд, участвовал в нынешних выборах активнее, чем в 2016 году. Четыре года назад И. Шимоните была избрана в Сейм уже в первом туре выборов. По ее словам, она надеется, что на сей раз произойдет то же самое, но, если потребуется второй тур, она настроена на достойную борьбу.

Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Правда, гадать, какими будут результаты, руководители Союза Отечества – Христианских демократов не рискнули и коротко ответили – надеемся на хорошие. Они пока не думали и о том, сколько мандатов могут получить.

Председатель партии Габриэлюс Ландсбергис также поблагодарил всех, кто пришел на избирательные участки, а также сотрудников избирательных округов: «Некоторым из них приходилось ходить по домам в защитных халатах, пластике и пластмассе, чтобы помочь людям выразить свою волю».

Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Лауринас Касчюнас, занимающий в партийном списке третье место, заявил порталу LRT.lt, что он не сомневается в том, что Союз Отечества – Христианские демократы займут на выборах первое место. Политик выразил надежду, что консерваторы действительно улучшат результаты 2016 года: «Я надеюсь <...>, что они станут главным центром притяжения коалиции».

Однако, по словам Л. Касчюнаса, партия еще не договорилась, с кем формировать правящую коалицию.

Правда, он не стал гадать, какой фланг Союза Отечества – Христианских демократов получит большую поддержку – христианский или тот, который считается более либеральным.

Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis
1 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis
2 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis
3 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis
# Литва# выборы

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