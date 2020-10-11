Лидеры консерваторов осторожно говорят о результатах выборов, но другие видят партию на первом месте

После закрытия избирательных участков лидеры Союза Отечества – Христианских демократов Литвы осторожно говорят о результатах. На вопрос, каких результатов ожидают, отвечают коротко – хороших. Правда, другие члены партии более уверены в победе консерваторов.

На пресс-конференции, состоявшейся вскоре после закрытия избирательных участков, Ингрида Шимоните заявила, что хотела бы поблагодарить тех, кто пришел на избирательные участки и воспользовался правом высказать свое мнение.

И. Шимоните, включенная в список Союза Отечества – Христианских демократов Литвы под первым номером, сказала, что рада, что Антакальнисский избирательный округ, где она баллотируется второй раз подряд, участвовал в нынешних выборах активнее, чем в 2016 году. Четыре года назад И. Шимоните была избрана в Сейм уже в первом туре выборов. По ее словам, она надеется, что на сей раз произойдет то же самое, но, если потребуется второй тур, она настроена на достойную борьбу.

Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Правда, гадать, какими будут результаты, руководители Союза Отечества – Христианских демократов не рискнули и коротко ответили – надеемся на хорошие. Они пока не думали и о том, сколько мандатов могут получить.

Председатель партии Габриэлюс Ландсбергис также поблагодарил всех, кто пришел на избирательные участки, а также сотрудников избирательных округов: «Некоторым из них приходилось ходить по домам в защитных халатах, пластике и пластмассе, чтобы помочь людям выразить свою волю».

Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Лауринас Касчюнас, занимающий в партийном списке третье место, заявил порталу LRT.lt, что он не сомневается в том, что Союз Отечества – Христианские демократы займут на выборах первое место. Политик выразил надежду, что консерваторы действительно улучшат результаты 2016 года: «Я надеюсь <...>, что они станут главным центром притяжения коалиции».

Однако, по словам Л. Касчюнаса, партия еще не договорилась, с кем формировать правящую коалицию.

Правда, он не стал гадать, какой фланг Союза Отечества – Христианских демократов получит большую поддержку – христианский или тот, который считается более либеральным.