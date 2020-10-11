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2020.10.11 21:47

Р. Карбаускис: на участие в левоцентристской коалиции могут претендовать и Партия труда, и "Свобода и справедливость"

С. Сквернялис не хочет дружбы с консерваторами
Gytis Pankūnas, LRT.lt2020.10.11 21:47
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai laukia rinkimų rezultatų
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai laukia rinkimų rezultatų / E. Blaževič/LRT nuotr.

Лидер Союза крестьян и зеленых Литвы, ожидая результатов выборов в Сейм, заявил, что на участие в левоцентристской коалиции, которую собираются формировать «крестьяне», могло бы претендовать множество различных партий, в том числе Партия труда и "Свобода и справедливость". Р. Карбаускис заявил, что не исключает возможности сотрудничества с консерваторами, но при одном условии.

По его словам, в правую коалицию, то есть такую, которая не была бы сформирована «крестьянами», вероятно, могли бы войти Движение либералов, Партия свободы и Союз Отечества – Христианские демократы Литвы.

На вопрос, есть ли партии, с которыми «крестьяне» не хотели бы объединяться в коалицию, Р. Карбаускис напомнил слова премьер-министра С. Сквернялиса, который заявил, что не хочет работать в союзе с консерваторами. Однако, по словам "крестьянского" лидера, с консерваторами также есть возможности для сотрудничества.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai laukia rinkimų rezultatų
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai laukia rinkimų rezultatų / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Наверное, будет сложно войти в коалицию с консерваторами во главе с Ингридой Шимоните и Габриэлюсом Ландсбергисом, но если после рейтинга будут доминировать христианские демократы, все может быть иначе», - пояснил Р. Карбаускис.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai laukia rinkimų rezultatų
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai laukia rinkimų rezultatų
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai laukia rinkimų rezultatų
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai laukia rinkimų rezultatų
1 / 2E. Blaževič/LRT nuotr.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai laukia rinkimų rezultatų
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai laukia rinkimų rezultatų
2 / 2E. Blaževič/LRT nuotr.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai laukia rinkimų rezultatų
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai laukia rinkimų rezultatų
# Литва

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