Р. Карбаускис: на участие в левоцентристской коалиции могут претендовать и Партия труда, и "Свобода и справедливость"

Лидер Союза крестьян и зеленых Литвы, ожидая результатов выборов в Сейм, заявил, что на участие в левоцентристской коалиции, которую собираются формировать «крестьяне», могло бы претендовать множество различных партий, в том числе Партия труда и "Свобода и справедливость". Р. Карбаускис заявил, что не исключает возможности сотрудничества с консерваторами, но при одном условии.

По его словам, в правую коалицию, то есть такую, которая не была бы сформирована «крестьянами», вероятно, могли бы войти Движение либералов, Партия свободы и Союз Отечества – Христианские демократы Литвы.

На вопрос, есть ли партии, с которыми «крестьяне» не хотели бы объединяться в коалицию, Р. Карбаускис напомнил слова премьер-министра С. Сквернялиса, который заявил, что не хочет работать в союзе с консерваторами. Однако, по словам "крестьянского" лидера, с консерваторами также есть возможности для сотрудничества.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai laukia rinkimų rezultatų / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Наверное, будет сложно войти в коалицию с консерваторами во главе с Ингридой Шимоните и Габриэлюсом Ландсбергисом, но если после рейтинга будут доминировать христианские демократы, все может быть иначе», - пояснил Р. Карбаускис.