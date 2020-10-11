Голосование в первом туре парламентских выборов завершено

Избирательные участки закрыты, проголосовать в первом туре выборов Сейма уже нельзя. Как заявила Главная избирательная комиссия, явка избирателей в первом туре выборов Сейма составила 47,16 проц. – это на 3 процентных пункта меньше, чем четыре года назад.

Телевидение LRT приглашает смотреть специальную передачу о парламентских выборах и следить за ходом подсчета голосов с 21:00.

Мы также приглашаем вас слушать специальную программу по обсуждению результатов выборов на Радио LRT.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Наиболее активно до 19 часов голосовали избиратели столичного Антакальниса. С учетом заранее поданных голосов, активность тут составила 58,21 проц.

Не сильно отставали и Сянамесчё-Жверинский округ – 57,98 проц., Вяркяйский – 57,16 проц., Неменчинский – 55,82 проц. Порог в 50 проц. преодолен также в Гарлявском, Центро-Жалякальнисском, в столичных Пашилайчяйском, Пилайте-Каролинишском и Жирмунском округах.

Наименее активными были избиратели северного Нальшяйского избирательного округа. Здесь до 19:00 свои голоса отдали лишь около 35,83 проц. избирателей.