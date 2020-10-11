Новости

2020.10.11 20:35

Голосование в первом туре парламентских выборов завершено

Модеста Гаучайте-Знутене, Gytis Pankūnas, Радвиле Румшене, Валдемарас Шукшта, LRT.lt, BNS2020.10.11 20:35
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Избирательные участки закрыты, проголосовать в первом туре выборов Сейма уже нельзя. Как заявила Главная избирательная комиссия, явка избирателей в первом туре выборов Сейма составила 47,16 проц. – это на 3 процентных пункта меньше, чем четыре года назад.

Телевидение LRT приглашает смотреть специальную передачу о парламентских выборах и следить за ходом подсчета голосов с 21:00.

Мы также приглашаем вас слушать специальную программу по обсуждению результатов выборов на Радио LRT.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Наиболее активно до 19 часов голосовали избиратели столичного Антакальниса. С учетом заранее поданных голосов, активность тут составила 58,21 проц.

Не сильно отставали и Сянамесчё-Жверинский округ – 57,98 проц., Вяркяйский – 57,16 проц., Неменчинский – 55,82 проц. Порог в 50 проц. преодолен также в Гарлявском, Центро-Жалякальнисском, в столичных Пашилайчяйском, Пилайте-Каролинишском и Жирмунском округах.

Наименее активными были избиратели северного Нальшяйского избирательного округа. Здесь до 19:00 свои голоса отдали лишь около 35,83 проц. избирателей.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
1 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
2 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
# Литва# выборы

Популярно

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose

Новости

2020.10.11 19:11

В Литве проходят выборы в Сейм: в Вильнюсе агрессивный избиратель сорвал с члена комиссии маску и ударил его

8
Koronaviruso tyrimai

Новости

2020.10.11 11:47

За прошедшие сутки в Литве подтверждено 160 случаев коронавируса

Валерий Цепкало

Новости

2020.10.11 10:16

Цепкало прокомментировал встречу Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО Сегодня в Минске и других белорусских городах состоится акция "Марш гордости"

Protestai Baltarusijos sostinėje Minske

Новости

2020.10.11 18:28

Для разгона протестного шествия в Минске использованы водомёты прямая трансляция

Saulius Skvernelis

Новости

2020.10.11 14:23

С. Сквернялис: Надеюсь, у нас такие выборы в первый и в последний раз

Analitikai ir stoliau fiksuoja dezinformacijos atakas koronaviruso šešėlyje

Новости

2020.10.11 10:20

Армия: в сентябре интенсивно распространялась негативная и недостоверная информация

Protestai Baltarusijos sostinėje Minske

Новости

2020.10.11 14:35

В Минске и других городах Беларуси начался "Марш гордости"

Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė

Новости

2020.10.11 12:51

Г. Науседа на избирательном участке: надеюсь, что с новым Сеймом диалог улучшится

Жители Степанакерта в бомбоубежище

Новости

2020.10.11 14:39

Степанакерт подвергся ракетному обстрелу, в Гяндже убиты 9 жителей

Išankstinis balsavimas Lūkiškių aikštėje

Новости

2020.10.11 09:15

В Литве проходят выборы в Сейм