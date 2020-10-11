Для разгона протестного шествия в Минске использованы водомёты

В Минске сотрудники правоохранительных органов использовали водомёты, светошумовые гранаты и дубинки для разгона массового шествия "Марш гордости", на которое вышли противники Александра Лукашенко.

Впервые за 2 месяца милиция столь жёстко препятствует воскресному шествию в Минске. Прямую трансляцию ведёт телеканал "Настоящее время":

В соцсетях и белорусских независимых СМИ - множество фото и видео жёстких действий ОМОНа.

Минск. Так выглядела работа водомета у станции метро «Пушкинская». pic.twitter.com/ePRaLwwO0H — TUT.BY (@tutby) October 11, 2020

Минск. Жесткие задержания на улице Романовская Слобода. Мужчину, лежащего на земле, держали трое неизвестных в балаклавах. В этот момент четвертый неизвестный в балаклаве с разгона ударил лежащего на земле человека ногой по голове. pic.twitter.com/yhpDQZlh1u — TUT.BY (@tutby) October 11, 2020

Минск. Для разгона демонстрантов неизвестные в балаклавах и ОМОН применили предположительно светошумовые гранаты pic.twitter.com/wxd0VndtCz — TUT.BY (@tutby) October 11, 2020

Еще видео о том, как происходит диалог pic.twitter.com/HO9Upi30QJ — Чай з варэннем (@belteanews) October 11, 2020

Больше фотографий - в фотогалерее на сайте Белорусской службы Радио Свобода.

По данным правозащитников, число задержанных в Минске превысило 100 человек.

Несмотря на противодействие властей, тысячам людей несколькими колоннами удалось пройти по городу. Центр, как обычно по воскресеньям, был перекрыт. Оценок численности сегодняшней акции протеста пока нет.

Многотысячная колонна движется по Кальварийской в сторону Пушкинской pic.twitter.com/7W3gxAkJWX — Чай з варэннем (@belteanews) October 11, 2020

Организаторами шествия стали правозащитники и активисты "Хартии-97" и белорусские блогеры.

В заявлении организаторов говорится, что вот уже два месяца оппоненты и противники Лукашенко ежедневно упрямо борются за свободу и свои права, несмотря на репрессии и попытки режима разобщить и запугать оппозиционеров.

Радио Свобода