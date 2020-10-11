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2020.10.11 18:28

Для разгона протестного шествия в Минске использованы водомёты

прямая трансляция
Радио «Cвобода»2020.10.11 18:28
Protestai Baltarusijos sostinėje Minske
Protestai Baltarusijos sostinėje Minske / AP nuotr.

В Минске сотрудники правоохранительных органов использовали водомёты, светошумовые гранаты и дубинки для разгона массового шествия "Марш гордости", на которое вышли противники Александра Лукашенко.

Впервые за 2 месяца милиция столь жёстко препятствует воскресному шествию в Минске. Прямую трансляцию ведёт телеканал "Настоящее время":

В соцсетях и белорусских независимых СМИ - множество фото и видео жёстких действий ОМОНа.

Больше фотографий - в фотогалерее на сайте Белорусской службы Радио Свобода.

По данным правозащитников, число задержанных в Минске превысило 100 человек.

Несмотря на противодействие властей, тысячам людей несколькими колоннами удалось пройти по городу. Центр, как обычно по воскресеньям, был перекрыт. Оценок численности сегодняшней акции протеста пока нет.

Организаторами шествия стали правозащитники и активисты "Хартии-97" и белорусские блогеры.

В заявлении организаторов говорится, что вот уже два месяца оппоненты и противники Лукашенко ежедневно упрямо борются за свободу и свои права, несмотря на репрессии и попытки режима разобщить и запугать оппозиционеров.

Радио Свобода

Protestai Baltarusijos sostinėje Minske
Protestai Baltarusijos sostinėje Minske
1 / 1AP nuotr.
Protestai Baltarusijos sostinėje Minske
# Беларусь# протесты# Лукашенко

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