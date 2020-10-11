В Минске и других городах Беларуси начался "Марш гордости"

В Минске и других белорусских городах началась акция "Марш гордости". Организаторами шествия стали правозащитники и активисты "Хартии-97" и белорусские блогеры.

В заявлении организаторов говорится, что вот уже два месяца оппоненты и противники Лукашенко ежедневно упрямо борются за свободу и свои права, несмотря на репрессии и попытки режима разобщить и запугать оппозиционеров.

В субботу в Минске прошла акция "Массовый женский демарш с цветами против политических репрессий". В ней участвовали сотни женщин. Они прошли по проспекту Независимости с букетами цветов.

Александр Лукашенко в субботу посетил СИЗО КГБ в Минске, где встретился с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Виктором Бабарико и несколькими другими своими арестованными оппонентами. Среди участников беседы были сын Виктора Бабарико - Эдуард; член Координационного совета белорусской оппозиции Лилия Власова; предприниматель Юрий Воскресенский и политтехнолог Виталий Шкляров. О чём говорил Лукашенко с арестованными оппозиционерами в течение нескольких часов - пока не сообщается.

Радио Свобода