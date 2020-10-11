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2020.10.11 12:51

Г. Науседа на избирательном участке: надеюсь, что с новым Сеймом диалог улучшится

Gytis Pankūnas, LRT.lt2020.10.11 12:51
Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė
Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Президент Гитанас Науседа, проголосовав на воскресных выборах в Сейм, выразил надежду на то, что членам нового парламента удастся успешнее договариваться между собой и с другими институтами власти.

В воскресенье на избирательный участок в Науйойи Вильне глава государства Гитанас Науседа прибыл вместе с супругой Дианой Науседене.

Г. Науседа сообщил журналистам, что голосование прошло гладко.

«Я легко нашел в списке тех, за кого хочу проголосовать», - сказал глава государства и призвал всех принять активное участие в выборах в Сейм.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / E. Blaževič/LRT nuotr.

Президент выразил надежду на то, что членам новоизбранного Сейма удастся успешнее договариваться между собой и с другими институтами власти.

«Мне бы этого очень хотелось, потому что я верю, что ближайшие 5-7 лет могут стать для Литвы просто великолепными. Для этого есть все предпосылки: существует сотрудничество, преимущества членства в Европейском Союзе, многолетняя финансовая перспектива, Фонд восстановления. Литва действительно получает огромные средства, и остается только иметь очень четкое видение, стратегию и воспользоваться этими возможностями», - сказал Г. Науседа.

Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė
Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė / E. Blaževič/LRT nuotr.

На вопрос, кого он выбрал на выборах, глава государства ответил, что выбрал амбиции.

«Чтобы меньше толкались друг с другом, меньше атаковали друг друга, больше думали о государстве, о «зеленой», цифровой, социально справедливой Литве. Таково видение государства всеобщего благосостояния, и, конечно, мне будет легче общаться с политическими силами, которым не придется объяснять с нуля, что такое государство всеобщего благосостояния», - сказал Г. Науседа.

Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė
Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė
Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė
1 / 3E. Blaževič/LRT nuotr.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
2 / 3E. Blaževič/LRT nuotr.
Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė
Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė
3 / 3E. Blaževič/LRT nuotr.
Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė
# Литва# выборы

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