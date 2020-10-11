В Литве проходят выборы в Сейм: всего проголосовала уже почти треть избирателей

В воскресенье в Литве проходят выборы в Сейм. Чтобы контролировать риск распространения коронавируса, все избиратели должны носить маски, потоки приходящих регулируются, а бюллетени для голосования многие заполняют ручками, принесенными из дома. Организаторы выборов предупреждают, что из-за необходимости соблюдать обязательные дистанции, в некоторых местах очереди будут длиннее, чем обычно.

В воскресенье к 14 часам на парламентских выборах проголосовала пятая часть граждан, обладающих правом голоса. При суммировании этого числа с числом избирателей, проголосовавших досрочно, получается, что всего свою волю выразила уже почти треть всех избирателей Литвы – 31,9 проц.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Вчера во время запрета агитации (...) в Главную избирательную комиссию поступило несколько десятков сообщений о возможных нарушениях агитации. Больше всего нарушений было связано с агитацией в социальных сетях», - сказала председатель комиссии Лаура Матйошайтите.

По ее словам, в этом смысле наиболее отличились закрытые группы в Facebook, где размещались материалы агитационного характера.

Также, по ее словам, были получены сообщения об агитации в наружной рекламе, в почтовых ящиках, на автомобилях и пр.

Л. Матйошайтите напомнила, что, если агитационная информация (посты в социальных сетях, рекламные стенды или другая информация) была опубликована до запрета агитации, ее удалять не обязательно.

LRT.lt напоминает, что, отправляясь голосовать, граждане должны не забыть взять с собой документ, удостоверяющий личность, средства защиты, прикрывающие нос и рот, пишущие принадлежности.

Двери избирательных участков открылись в 7 часов утра. Избиратели могут выразить свою гражданскую волю до 20 часов вечера.

На выборах в Сейм правом голоса могут воспользоваться 2 449 683 избирателя. По сравнению с 2016 годом, количество избирателей на выборах сократилось почти на 55 000.

На 141 место в Сейме претендуют 1 754 кандидата, из которых 1 170 составляют мужчины и 584 – женщины. Кандидатов в Сейм выдвинули 17 партий.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В одномандатных округах избирается 71 член Сейма, здесь применяется система двух туров. А в многомандатном округе по пропорциональной системе избирается 70 парламентариев.

Для того, чтобы свести контакты к минимуму, избиратели входят через одну дверь, а выходят через другую, члены избирательной комиссии предупреждают людей подходить по одному, не собираться группами.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Члены комиссии работают в масках и перчатках, ежечасно дезинфицируют поверхности, чаще проветривают помещения.

Главная избирательная комиссия просит всех прибывших избирателей голосовать ответственно. Комиссия призывает уступать очередь пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, беременным женщинам, родителям с грудными и малолетними детьми.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Видя, как ответственные избиратели вели себя во время предварительного голосования, мы очень надеемся, что и на воскресных выборах люди будут являть прекрасный пример гражданского подхода и оберегать не только себя, но и других», - сказала председатель Главной избирательной комиссии Л. Матйошайтите.

Комиссия рекомендует также не приводить с собой на избирательный участок других лиц, не голосующих на этом участке, по приходе на участок не собираться группами и придерживаться безопасной дистанции с членами избирательных комиссий и другими избирателями.