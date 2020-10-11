В Литве проходят выборы в Сейм: всего проголосовала уже четверть избирателей

В воскресенье в Литве проходят выборы в Сейм. Чтобы контролировать риск распространения коронавируса, все избиратели должны носить маски, потоки приходящих регулируются, а бюллетени для голосования многие заполняют ручками, принесенными из дома. Организаторы выборов предупреждают, что из-за необходимости соблюдать обязательные дистанции, в некоторых местах очереди будут длиннее, чем обычно.

В воскресенье до полудня проголосовали 13,33 проц. граждан, обладающих правом голоса. При суммировании этого числа с числом избирателей, проголосовавших досрочно, получается, что всего свою волю выразила уже четверть всех избирателей Литвы.

По данным Главной избирательной комиссии, наиболее активно голосовали избиратели Веркяйского избирательного округа. Здесь уже проголосовали 19,43 проц. избирателей данного округа.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Вчера во время запрета агитации (...) в Главную избирательную комиссию поступило несколько десятков сообщений о возможных нарушениях агитации. Больше всего нарушений было связано с агитацией в социальных сетях», - сказала председатель комиссии Лаура Матйошайтите.

По ее словам, в этом смысле наиболее отличились закрытые группы в Facebook, где размещались материалы агитационного характера.

Также, по ее словам, были получены сообщения об агитации в наружной рекламе, в почтовых ящиках, на автомобилях и пр.

Л. Матйошайтите напомнила, что, если агитационная информация (посты в социальных сетях, рекламные стенды или другая информация) была опубликована до запрета агитации, ее удалять не обязательно.

LRT.lt напоминает, что, отправляясь голосовать, граждане должны не забыть взять с собой документ, удостоверяющий личность, средства защиты, прикрывающие нос и рот, пишущие принадлежности.

Двери избирательных участков открылись в 7 часов утра. Избиратели могут выразить свою гражданскую волю до 20 часов вечера.

На выборах в Сейм правом голоса могут воспользоваться 2 449 683 избирателя. По сравнению с 2016 годом, количество избирателей на выборах сократилось почти на 55 000.

На 141 место в Сейме претендуют 1 754 кандидата, из которых 1 170 составляют мужчины и 584 – женщины. Кандидатов в Сейм выдвинули 17 партий.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В одномандатных округах избирается 71 член Сейма, здесь применяется система двух туров. А в многомандатном округе по пропорциональной системе избирается 70 парламентариев.

Для того, чтобы свести контакты к минимуму, избиратели входят через одну дверь, а выходят через другую, члены избирательной комиссии предупреждают людей подходить по одному, не собираться группами.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Члены комиссии работают в масках и перчатках, ежечасно дезинфицируют поверхности, чаще проветривают помещения.

Главная избирательная комиссия просит всех прибывших избирателей голосовать ответственно. Комиссия призывает уступать очередь пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, беременным женщинам, родителям с грудными и малолетними детьми.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Видя, как ответственные избиратели вели себя во время предварительного голосования, мы очень надеемся, что и на воскресных выборах люди будут являть прекрасный пример гражданского подхода и оберегать не только себя, но и других», - сказала председатель Главной избирательной комиссии Л. Матйошайтите.

Комиссия рекомендует также не приводить с собой на избирательный участок других лиц, не голосующих на этом участке, по приходе на участок не собираться группами и придерживаться безопасной дистанции с членами избирательных комиссий и другими избирателями.