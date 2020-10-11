В Литве проходят выборы в Сейм: в Вильнюсе агрессивный избиратель сорвал с члена комиссии маску и ударил его

В воскресенье в Литве проходят выборы в Сейм. Чтобы контролировать риск распространения коронавируса, все избиратели должны носить маски, потоки приходящих регулируются, а бюллетени для голосования многие заполняют ручками, принесенными из дома. Организаторы выборов предупреждают, что из-за необходимости соблюдать обязательные дистанции, в некоторых местах очереди будут длиннее, чем обычно.

В воскресенье к 17 часам на парламентских выборах проголосовало 28,9 проц. граждан, обладающих правом голоса. При суммировании этого числа с числом избирателей, проголосовавших досрочно, получается, что всего свою волю выразили уже 40,5 проц. всех избирателей Литвы.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По данным Главной избирательной комиссии, активнее всего во второй половине дня голосовали избиратели Сянамесчё-Жверинского, Антакальнисского, Вяркяйского, Шилайняйского, Неменчинского, Гарлявского избирательных округов. В каждом из них правом голоса воспользовались свыше 30 проц. граждан.

В полицию поступило 57 сообщений о возможных нарушениях

В воскресенье до 16 час. в полицию поступило 57 сообщений о возможных нарушениях установленного порядка выборов. Большинство уведомлений пришло из Вильнюсского уезда – 28.

«Больше всего сообщений поступало о незаконной агитации, подозрительных лицах или машинах возле избирательных участков. В отношении некоторых сообщений информация будет проверена и будут приниматься решения о начале досудебного расследования», - сказал в комментарии LRT.lt представитель департамента полиции Рамунас Матонис.

Ramūnas Matonis / BNS nuotr.

В воскресенье также объявлено, что в Вильнюсе отстранена от должности нетрезвая член комиссии. Нетрезвая сотрудница избирательной комиссии в воскресенье ночью была обнаружена и Пакруойском районе.

В последний день голосования зафиксировано и физическое насилие.

«Получена информация, что в воскресенье в 15:30 в Вильнюсе, на избирательном участке Л. Сапегос, агерессивно настроенный избиратель сорвал с лица члена комиссии защитную маску и ударил его по лицу, тем самым причинив физическую боль. Начато досудебное расследование по первой части 140-ой статьи Уголовного кодекса Литовской Республики (причинение физической боли или незначительного вреда здоровью)», - сообщил чуть позже порталу LRT.lt Р. Матонис.

Р. Матонис также заявляет, что в ходе предварительного голосования в полицию поступило 50 сообщений и было начато два досудебных расследования – по поводу возможной покупки голосов в Кайшядорском районе и по поводу кандидата в члены Сейма Виргиниюса Шмигельскаса, который вел в Вильнюсе машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Подсчет голосов займет больше времени

По словам председателя Главной избирательной комиссии Лауры Матйошайтите, результаты выборов в Сейм могут быть объявлены немного позже обычного, потому что многие люди выразили свою волю заранее, и подсчет их голосов потребует больше времени.

«Наберитесь терпения, результаты выборов не появятся так быстро», - заявила председатель Главной избирательной комиссии на пресс-конференции в воскресенье.

Laura Matjošaitytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

На выборах в Сейм досрочно проголосовали 11,64 процента избирателей. В 2016 году заранее проголосовало только 6,65 проц.

Посчет голосов начнется сразу после того, как в 20 час. закроются избирательные участки.

На выборах в Сейм правом голоса могут воспользоваться 2 449 683 избирателя. По сравнению с 2016 годом, количество избирателей на выборах сократилось почти на 55 000.

На 141 место в Сейме претендуют 1 754 кандидата, из которых 1 170 составляют мужчины и 584 – женщины. Кандидатов в Сейм выдвинули 17 партий.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В одномандатных округах избирается 71 член Сейма, здесь применяется система двух туров. А в многомандатном округе по пропорциональной системе избирается 70 парламентариев.

Для того, чтобы свести контакты к минимуму, избиратели входят через одну дверь, а выходят через другую, члены избирательной комиссии предупреждают людей подходить по одному, не собираться группами.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Члены комиссии работают в масках и перчатках, ежечасно дезинфицируют поверхности, чаще проветривают помещения.

Главная избирательная комиссия просит всех прибывших избирателей голосовать ответственно. Комиссия призывает уступать очередь пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, беременным женщинам, родителям с грудными и малолетними детьми.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Видя, как ответственные избиратели вели себя во время предварительного голосования, мы очень надеемся, что и на воскресных выборах люди будут являть прекрасный пример гражданского подхода и оберегать не только себя, но и других», - сказала председатель Главной избирательной комиссии Л. Матйошайтите.

Комиссия рекомендует также не приводить с собой на избирательный участок других лиц, не голосующих на этом участке, по приходе на участок не собираться группами и придерживаться безопасной дистанции с членами избирательных комиссий и другими избирателями.