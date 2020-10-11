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2020.10.11 18:10

В Литве проходят выборы в Сейм: в Вильнюсе агрессивный избиратель сорвал с члена комиссии маску и ударил его

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BNS, ELTA, LRT.lt2020.10.11 18:10
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В воскресенье в Литве проходят выборы в Сейм. Чтобы контролировать риск распространения коронавируса, все избиратели должны носить маски, потоки приходящих регулируются, а бюллетени для голосования многие заполняют ручками, принесенными из дома. Организаторы выборов предупреждают, что из-за необходимости соблюдать обязательные дистанции, в некоторых местах очереди будут длиннее, чем обычно.

В воскресенье к 17 часам на парламентских выборах проголосовало 28,9 проц. граждан, обладающих правом голоса. При суммировании этого числа с числом избирателей, проголосовавших досрочно, получается, что всего свою волю выразили уже 40,5 проц. всех избирателей Литвы.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По данным Главной избирательной комиссии, активнее всего во второй половине дня голосовали избиратели Сянамесчё-Жверинского, Антакальнисского, Вяркяйского, Шилайняйского, Неменчинского, Гарлявского избирательных округов. В каждом из них правом голоса воспользовались свыше 30 проц. граждан.

В полицию поступило 57 сообщений о возможных нарушениях

В воскресенье до 16 час. в полицию поступило 57 сообщений о возможных нарушениях установленного порядка выборов. Большинство уведомлений пришло из Вильнюсского уезда – 28.

«Больше всего сообщений поступало о незаконной агитации, подозрительных лицах или машинах возле избирательных участков. В отношении некоторых сообщений информация будет проверена и будут приниматься решения о начале досудебного расследования», - сказал в комментарии LRT.lt представитель департамента полиции Рамунас Матонис.

Ramūnas Matonis
Ramūnas Matonis / BNS nuotr.

В воскресенье также объявлено, что в Вильнюсе отстранена от должности нетрезвая член комиссии. Нетрезвая сотрудница избирательной комиссии в воскресенье ночью была обнаружена и Пакруойском районе.

В последний день голосования зафиксировано и физическое насилие.

«Получена информация, что в воскресенье в 15:30 в Вильнюсе, на избирательном участке Л. Сапегос, агерессивно настроенный избиратель сорвал с лица члена комиссии защитную маску и ударил его по лицу, тем самым причинив физическую боль. Начато досудебное расследование по первой части 140-ой статьи Уголовного кодекса Литовской Республики (причинение физической боли или незначительного вреда здоровью)», - сообщил чуть позже порталу LRT.lt Р. Матонис.

Р. Матонис также заявляет, что в ходе предварительного голосования в полицию поступило 50 сообщений и было начато два досудебных расследования – по поводу возможной покупки голосов в Кайшядорском районе и по поводу кандидата в члены Сейма Виргиниюса Шмигельскаса, который вел в Вильнюсе машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Подсчет голосов займет больше времени

По словам председателя Главной избирательной комиссии Лауры Матйошайтите, результаты выборов в Сейм могут быть объявлены немного позже обычного, потому что многие люди выразили свою волю заранее, и подсчет их голосов потребует больше времени.

«Наберитесь терпения, результаты выборов не появятся так быстро», - заявила председатель Главной избирательной комиссии на пресс-конференции в воскресенье.

Laura Matjošaitytė
Laura Matjošaitytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

На выборах в Сейм досрочно проголосовали 11,64 процента избирателей. В 2016 году заранее проголосовало только 6,65 проц.

Посчет голосов начнется сразу после того, как в 20 час. закроются избирательные участки.

На выборах в Сейм правом голоса могут воспользоваться 2 449 683 избирателя. По сравнению с 2016 годом, количество избирателей на выборах сократилось почти на 55 000.

На 141 место в Сейме претендуют 1 754 кандидата, из которых 1 170 составляют мужчины и 584 – женщины. Кандидатов в Сейм выдвинули 17 партий.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В одномандатных округах избирается 71 член Сейма, здесь применяется система двух туров. А в многомандатном округе по пропорциональной системе избирается 70 парламентариев.

Для того, чтобы свести контакты к минимуму, избиратели входят через одну дверь, а выходят через другую, члены избирательной комиссии предупреждают людей подходить по одному, не собираться группами.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Члены комиссии работают в масках и перчатках, ежечасно дезинфицируют поверхности, чаще проветривают помещения.

Главная избирательная комиссия просит всех прибывших избирателей голосовать ответственно. Комиссия призывает уступать очередь пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, беременным женщинам, родителям с грудными и малолетними детьми.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Видя, как ответственные избиратели вели себя во время предварительного голосования, мы очень надеемся, что и на воскресных выборах люди будут являть прекрасный пример гражданского подхода и оберегать не только себя, но и других», - сказала председатель Главной избирательной комиссии Л. Матйошайтите.

Комиссия рекомендует также не приводить с собой на избирательный участок других лиц, не голосующих на этом участке, по приходе на участок не собираться группами и придерживаться безопасной дистанции с членами избирательных комиссий и другими избирателями.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Laura Matjošaitytė
Ramūnas Matonis
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
1 / 8J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
2 / 8J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
3 / 8J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
4 / 8J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
5 / 8J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
6 / 8J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Laura Matjošaitytė
Laura Matjošaitytė
7 / 8J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Ramūnas Matonis
Ramūnas Matonis
8 / 8BNS nuotr.
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose
Laura Matjošaitytė
Ramūnas Matonis
# Литва# выборы# Сейм

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