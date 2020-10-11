Цепкало прокомментировал встречу Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО

Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало уверен, что встреча Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО является свидетельством того, что акции протеста дают свой результат.

"Лукашенко впервые пошел на то, чтобы заговорить с гражданским обществом. Пусть и с тем обществом, которое не может высказать ему откровенно всё, что оно о нем думает, потому что они от него зависимые, они все-таки находятся в тюрьме", - отметил он в своем видеоролике, опубликованном вечером 10 октября.

Цепкало уверен, что Лукашенко вынужден был пойти на эту встречу, поскольку международное сообщество перестало считать его легитимным президентом Беларуси. "Он видит и то, что даже в России полностью замолчали в отношении событий, которые происходят в Республике Беларусь. То есть таким образом происходит разворот и российского общественного мнения. Лукашенко действительно остался фактически один на один с белорусским народом, который его больше не принимает… И он решил начать диалог в такой несколько извращенной форме, говоря с политическими заключенными, говоря с людьми, которые от него пока еще зависимы", - отметил он далее.

Заявление о встрече Лукашенко с политическими заключеннымиhttps://t.co/VIjxXrXjbp — Валерий Цепкало (@ValeryTsepkalo) October 10, 2020

В Минске и других белорусских городах сегодня состоится акция "Марш гордости". В белорусской столице шествие пройдет по площади и проспекту Независимости, улице Немига и возле Стелы. "Два месяца мы каждый день упрямо боремся за свободу и свои права, несмотря на чудовищные репрессии. Несмотря на все попытки режима разобщать, запугивать, подавлять, унижать и уничтожать. Власть долго убеждала, что мы инфантильный, пугливый, недоверчивый и безынициативный народ, который пропадет без поводыря. И вот уже два месяца мы доказываем себе и всему миру, что это не так. Нам с вами есть чем гордиться", - говорится в заявлении организаторов, опубликованном на сайте "Хартия-97" и в Telegram-каналах.