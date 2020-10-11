Белый дом: Трамп пройдёт ещё один тест на коронавирус

Президент США Трамп в субботу впервые после возвращения из больницы выступил перед публикой. Тема мероприятия, как сообщает "Голос Америки" называлась "Мирный протест за закон и порядок".

Президент выступил с балкона Белого дома перед несколькими сотнями приглашённых, которые находились внизу на лужайке. В сообщении Белого дома об этом мероприятии сказано, что с момента вступления в должность президент Трамп придерживается восстановления законности и порядка в США для защиты прав всех американцев.

Black Americans have seen the lowest unemployment rates and lowest poverty rates in our Nation's history under President @realDonaldTrump! pic.twitter.com/qmSIZK0wMg — The White House (@WhiteHouse) October 10, 2020

Появление президента на публике рассматривается как первый шаг к возобновлению полноценной предвыборной кампании на следующей неделе.

Положительный тест на коронавирус был выявлен у президента 2 октября. После этого Трамп провел три ночи в больнице, а в минувший понедельник был выписан.

В пятницу пресс-секретарь Белого дома заявила, что Трамп пройдет еще один тест на COVID-19 и откажется от публичного выступления, если будет установлено, что он все еще является носителем вируса.

Радио Свобода