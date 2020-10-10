В Вильнюсе состоялась акция солидарности с белорусами

В субботу в Вильнюсе более ста человек прошли маршем, выражая солидарность с белорусскими женщинами. Среди участников марша была одна из лидеров белорусской оппозиции – Светлана Тихановская.

В начале акции участники шествия собрались у здания Сейма, они принесли исторические бело-красно-белые белорусские флаги, цветы, фотографии протестующих, которые были избиты во время акций протеста в Беларуси. Затем участники акции направились к Ратуше.

Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В марше приняла участие и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, проживающая в Литве. Она сказала, что благодарна всем, кто пришел на марш.

«Это означает, что эти люди нас поддерживают. Но, возможно, кто-то не смог прийти или не знал об этом марше», - сказала она агентству BNS.

Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses. Sviatlana Cichanouskaja / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По словам представителя оппозиции, хотя она бы и хотела, чтобы международное сообщество оказывало большее влияние на минский режим, все меры, принимаемые странами, важны и ценны.

«Самый главный шаг – непризнание легитимности Александра Лукашенко – уже сделан. Что касается санкций, я думаю, что это только начало, что санкции нужны и будут расширяться», - сказала С. Тихановская.

Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Под звуки песни Виктора Цоя «Перемен», которая стала символом протестов в Беларуси, участники марша скандировали различные лозунги, направленные против режима, такие как «Убирайся со своим ОМОНом» и «Свобода!».

Участники марша, опрошенные BNS, сказали, что для них было важно выразить солидарность с протестующими женщинами Беларуси.

Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Марш организовало общественное учреждение «Дапамога», созданное белорусами, проживающими в Литве, для помощи соотечественникам, вынужденным покинуть Беларусь.

Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По словам организаторов марша, они хотят напомнить, что акции протеста в Беларуси против режима Александра Лукашенко не закончились, они проходят каждые выходные, только зарубежные СМИ уделяют им все меньше внимания.