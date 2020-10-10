Новости

2020.10.10 18:11

В Вильнюсе состоялась акция солидарности с белорусами

Аустея Масёкайте-Любинене, Аугустас Станкявичюс, BNS, LRT.lt2020.10.10 18:11
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В субботу в Вильнюсе более ста человек прошли маршем, выражая солидарность с белорусскими женщинами. Среди участников марша была одна из лидеров белорусской оппозиции – Светлана Тихановская.

В начале акции участники шествия собрались у здания Сейма, они принесли исторические бело-красно-белые белорусские флаги, цветы, фотографии протестующих, которые были избиты во время акций протеста в Беларуси. Затем участники акции направились к Ратуше.

Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В марше приняла участие и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, проживающая в Литве. Она сказала, что благодарна всем, кто пришел на марш.

«Это означает, что эти люди нас поддерживают. Но, возможно, кто-то не смог прийти или не знал об этом марше», - сказала она агентству BNS.

Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses. Sviatlana Cichanouskaja
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses. Sviatlana Cichanouskaja / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По словам представителя оппозиции, хотя она бы и хотела, чтобы международное сообщество оказывало большее влияние на минский режим, все меры, принимаемые странами, важны и ценны.

«Самый главный шаг – непризнание легитимности Александра Лукашенко – уже сделан. Что касается санкций, я думаю, что это только начало, что санкции нужны и будут расширяться», - сказала С. Тихановская.

Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Под звуки песни Виктора Цоя «Перемен», которая стала символом протестов в Беларуси, участники марша скандировали различные лозунги, направленные против режима, такие как «Убирайся со своим ОМОНом» и «Свобода!».

Участники марша, опрошенные BNS, сказали, что для них было важно выразить солидарность с протестующими женщинами Беларуси.

Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Марш организовало общественное учреждение «Дапамога», созданное белорусами, проживающими в Литве, для помощи соотечественникам, вынужденным покинуть Беларусь.

Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По словам организаторов марша, они хотят напомнить, что акции протеста в Беларуси против режима Александра Лукашенко не закончились, они проходят каждые выходные, только зарубежные СМИ уделяют им все меньше внимания.

Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses. Sviatlana Cichanouskaja
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses
1 / 6J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses
2 / 6J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses. Sviatlana Cichanouskaja
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses. Sviatlana Cichanouskaja
3 / 6J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses
4 / 6J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses
5 / 6J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses
6 / 6J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses. Sviatlana Cichanouskaja
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses
Vilniuje surengtas solidarumo žygis paremti baltaruses
# Литва# Вильнюс# марш протеста# Беларусь

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