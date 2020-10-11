Армия: в сентябре интенсивно распространялась негативная и недостоверная информация

Аналитики департамента стратегических коммуникаций вооруженных сил Литвы, отслеживающие информационную среду, зафиксировали в сентябре интенсивное распространение негативной и недостоверной информации.

В течение сентября было выявлено более 260 случаев негативной информационной деятельности; основными целями этих выпадов были внешняя политика Литвы, энергетическая независимость и экономика страны, членство в НАТО, история нашей страны, культура, образование и защита конституционных основ.

По утверждению министерства национальной обороны, распространение этой информации было направлено на то, чтобы оказывать влияние на общество, стимулировать недоверие граждан к членству в НАТО и самому Альянсу, высшим органам власти Литвы, а также снижать лояльность населения к государству.

22 сентября специалисты Департамента стратегических коммуникаций зафиксировали и отразили киберинформационную атаку на министра иностранных дел Линаса Линкявичюса. После взлома польского новостного портала polanddaily.com там была опубликована недостоверная статья, в которой говорилось, что министры иностранных дел Литвы и Польши якобы «за закрытыми дверями» предлагали ЕС направить миротворческие силы в Беларусь.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Чуть позже эта ложная информация была также размещена на liveleak.com, а в редакцию «The New Yorker» было отправлено поддельное письмо из министерства иностранных дел Литвы, якобы подтверждающее факт разговора между министрами Литвы и Польши.

23 сентября министерство иностранных дел выступило с официальным заявлением, в котором подтвердило, что против него была проведена комплексная киберинформационная атака и что информация, распространенная в ходе этой атаки, была ложной.

Наибольший рост негативной информационной активности зафиксирован 2-4, 10-16 и 20-25 сентября. По данным министерства, эта эскалация связана с проходившими в этой время визитами высокопоставленных должностных лиц, призывами политиков страны ввести санкции в отношении Беларуси и другими политическими событиями в Литве и мире.

В СМИ, подконтрольных официальному Минску, большое внимание уделялось вопросам обороны, поскольку там начали формировать нарратив, будто Литва посягает на территориальную целостность Беларуси. Активно поддерживался и прежний нарратив о том, что наша страна якобы провоцирует Беларусь, организовав размещение на границе сил НАТО.

Враждебные порталы подчеркивали якобы агрессивный характер НАТО и угрозу региональной безопасности со стороны альянса. Новостные порталы, контролируемые Беларусью и Кремлем, распространяли манипулятивную и фейковую информацию о том, будто Литва, Польша и США хотели превратить Беларусь в поле битвы.

NATO kariai / BNS nuotr.

1 сентября страны Балтии заняли единую позицию по поводу бойкота Белорусской АЭС в Островце. В подконтрольных Москве и Минску СМИ, освещая эту позицию, Литву обвиняли в том, что она якобы распространяет ложь о недостаточной безопасности этой станции, активно использовался нарратив о том, что после отказа Литвы, Латвии и Эстонии от покупки электроэнергии на этой станции, жители стран Балтии будут больше платить за электричество.

Astravo atominė elektrinė / AP nuotr.

Аналитики департамента стратегических коммуникаций вооруженных сил Литвы призывают общественность страны проявлять бдительность, внимательно и критически оценивать получаемую информацию, не полагаться на один источник информации и руководствоваться новостями, которые распространяют официальные учреждения и крупные СМИ страны.