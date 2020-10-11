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2020.10.11 10:20

Армия: в сентябре интенсивно распространялась негативная и недостоверная информация

BNS2020.10.11 10:20
Analitikai ir stoliau fiksuoja dezinformacijos atakas koronaviruso šešėlyje
Analitikai ir stoliau fiksuoja dezinformacijos atakas koronaviruso šešėlyje / I. Budzeikaitės nuotr.

Аналитики департамента стратегических коммуникаций вооруженных сил Литвы, отслеживающие информационную среду, зафиксировали в сентябре интенсивное распространение негативной и недостоверной информации.

В течение сентября было выявлено более 260 случаев негативной информационной деятельности; основными целями этих выпадов были внешняя политика Литвы, энергетическая независимость и экономика страны, членство в НАТО, история нашей страны, культура, образование и защита конституционных основ.

По утверждению министерства национальной обороны, распространение этой информации было направлено на то, чтобы оказывать влияние на общество, стимулировать недоверие граждан к членству в НАТО и самому Альянсу, высшим органам власти Литвы, а также снижать лояльность населения к государству.

22 сентября специалисты Департамента стратегических коммуникаций зафиксировали и отразили киберинформационную атаку на министра иностранных дел Линаса Линкявичюса. После взлома польского новостного портала polanddaily.com там была опубликована недостоверная статья, в которой говорилось, что министры иностранных дел Литвы и Польши якобы «за закрытыми дверями» предлагали ЕС направить миротворческие силы в Беларусь.

Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Чуть позже эта ложная информация была также размещена на liveleak.com, а в редакцию «The New Yorker» было отправлено поддельное письмо из министерства иностранных дел Литвы, якобы подтверждающее факт разговора между министрами Литвы и Польши.

23 сентября министерство иностранных дел выступило с официальным заявлением, в котором подтвердило, что против него была проведена комплексная киберинформационная атака и что информация, распространенная в ходе этой атаки, была ложной.

Наибольший рост негативной информационной активности зафиксирован 2-4, 10-16 и 20-25 сентября. По данным министерства, эта эскалация связана с проходившими в этой время визитами высокопоставленных должностных лиц, призывами политиков страны ввести санкции в отношении Беларуси и другими политическими событиями в Литве и мире.

В СМИ, подконтрольных официальному Минску, большое внимание уделялось вопросам обороны, поскольку там начали формировать нарратив, будто Литва посягает на территориальную целостность Беларуси. Активно поддерживался и прежний нарратив о том, что наша страна якобы провоцирует Беларусь, организовав размещение на границе сил НАТО.

Враждебные порталы подчеркивали якобы агрессивный характер НАТО и угрозу региональной безопасности со стороны альянса. Новостные порталы, контролируемые Беларусью и Кремлем, распространяли манипулятивную и фейковую информацию о том, будто Литва, Польша и США хотели превратить Беларусь в поле битвы.

NATO kariai
NATO kariai / BNS nuotr.

1 сентября страны Балтии заняли единую позицию по поводу бойкота Белорусской АЭС в Островце. В подконтрольных Москве и Минску СМИ, освещая эту позицию, Литву обвиняли в том, что она якобы распространяет ложь о недостаточной безопасности этой станции, активно использовался нарратив о том, что после отказа Литвы, Латвии и Эстонии от покупки электроэнергии на этой станции, жители стран Балтии будут больше платить за электричество.

Astravo atominė elektrinė
Astravo atominė elektrinė / AP nuotr.

Аналитики департамента стратегических коммуникаций вооруженных сил Литвы призывают общественность страны проявлять бдительность, внимательно и критически оценивать получаемую информацию, не полагаться на один источник информации и руководствоваться новостями, которые распространяют официальные учреждения и крупные СМИ страны.

Analitikai ir stoliau fiksuoja dezinformacijos atakas koronaviruso šešėlyje
Protestai Baltarusijoje
NATO kariai
Astravo atominė elektrinė
Analitikai ir stoliau fiksuoja dezinformacijos atakas koronaviruso šešėlyje
Analitikai ir stoliau fiksuoja dezinformacijos atakas koronaviruso šešėlyje
1 / 4I. Budzeikaitės nuotr.
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
2 / 4AP nuotr.
NATO kariai
NATO kariai
3 / 4BNS nuotr.
Astravo atominė elektrinė
Astravo atominė elektrinė
4 / 4AP nuotr.
Analitikai ir stoliau fiksuoja dezinformacijos atakas koronaviruso šešėlyje
Protestai Baltarusijoje
NATO kariai
Astravo atominė elektrinė
# Литва# армия# фейки# информация# СМИ# Беларусь# Островец# Россия

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