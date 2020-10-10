Выборы президента Таджикистана: станет ли сын Рахмона его соперником?

Кто поборется за за пост президента Таджикистана на нынешних выборах? Каких сюрпризов стоит от них ждать и может ли в республике повториться ситуация, подобная той, что сейчас в Киргизии?

11 октября в Таджикистане пройдут выборы президента. В них участвуют пять кандидатов. Однако, по мнению экспертов, имя победителя, в принципе, уже известно - Эмомали Рахмон. Именно это, как считает эксперт Центра исследований кризисных ситуаций (CSRC) Наталья Харитонова и является главной неожиданностью нынешних президентских выборов в стране.

Рустам Эмомали и выборы по наследству

Дело в том, что среди обозревателей было широко распространено убеждение, что после 26 лет правления нынешний президент передаст президентское кресло "по наследству", своему сыну Рустаму Эмомали. И произойдет это в ходе выборов октября 2020 года. Рустам Эмомали в свои 32 года возглавляет мэрию Душанбе и верхнюю палату парламента Таджикистана, то есть формально занимает вторую позицию в политической иерархии республики. Тот факт, что его не оказалось в списке кандидатов на пост президента, стал для многих сюрпризом. Других сюрпризов, по мнению Натальи Харитоновой, нынешний избирательный процесс не несет.

Впрочем, у лидера запрещенной в республике "Партии исламского возрождения Таджикистана" Мухиддина Кабири другая точка зрения. Он указывает на то, что предстоящие выборы - первые после того, как президент, согласно конституции, обрел статус "лидера нации" . А этот статус не только дает полномочия более широкие, чем даже президента Таджикистана, но требует подтверждения в форме абсолютного признания и любви этой нации. "Эмомали Рахмон пошел на эти выборы не как просто президент, а как некто более значительный. И единственная интрига этих выборов в том, сколько процентов ему напишет ЦИК, поскольку считать голоса реальных избирателей этот орган не будет", - продолжает опальный политик, находящийся в изгнании.

Tadžikistano policija / AP nuotr.

Арифметика голосования за и против лидера нации в Таджикистане

Он приводит следующее арифметическое рассуждение, основанное на том, что каждый из кандидатов, для того, чтобы его зарегистрировали, должен был предоставить в ЦИК список из не менее чем 220 тысяч подписей людей, готовых за него проголосовать.

"У Эмомали Рахмона четыре соперника. Каждый из них успел собрать в свою пользу более пяти процентов подписей избирателей, живущих в Таджикистане, с учетом того, что значительная часть взрослого населения находится в миграции. И за рубежом кандидаты не могли собирать подписи при выдвижении, поскольку там сложная процедура, каждый лист идет с подписью местных властей в Таджикистане", - рассуждает оппозиционер.

И делает такой вывод: "Если кандидат безо всякой агитации на этапе выдвижения собрал в свою пользу 220 тысяч голосов, то мы исходим из того, что он их получит и на выборах. Конечно, можно сказать, что люди перед самими выборами передумали за него голосовать. Но логика и практика нормальных выборов говорит в пользу того, что обычно после агитации за кандидата голосует больше людей, чем до нее. То есть, как минимум, 20 процентов голосов должны быть суммарно отданы за оппонентов Эмомали Рахмона". И тогда Мухиддин Кабири задается вопросом: а 80 процентов голосов соответствуют статусу "лидера нации"? В этом главная интрига, считает политик - "Эмомали Рахмон как лидер нации против Эмомали Рахмона как обычного президента".

Эмомали Рахмон / Twitter

Оппоненты Эмомали Рахмона

Впрочем, Наталья Харитонова обращает внимание на то, что четыре конкурента президента страны - это кандидаты от партий, заседающих в парламенте для того, чтобы формально придать этому органу образ демократического и многопартийного института. Коим он, после разгрома парламентской оппозиции в 2015 году , де-факто не является. Поэтому не стоит удивляться тому, что оппоненты Эмомали Рахмона прилагают все усилия, чтобы избиратели отдали голоса не им, а "лидеру нации".

"Они сейчас ходят вместе и агитируют за него. То есть, они не возражают, что можно голосовать и за них, но объясняют, какой президент сейчас нужен стране - это Эмомали Рахмон. Он не смог для публики назначить себе мало-мальски яркого соперника, который иногда себе что-то позволяет сказать не "по протоколу", как это делает в России Жириновский", - считает Мухиддин Кабири.

Почему Эмомали Рахмона не устроил казахстанский сценарий елбасы

И все-таки остается вопрос о том, почему в выборах не стал участвовать Рустам Эмомали? Неужели его отец решил еще 7 лет - а именно на такой срок избирается президент в Таджикистане - нести на себе тяжкое бремя всей полноты власти над страной, которая находится в очень сложном экономическом положении?

"Нынешняя конституция писалась под его сына. Он собирался передать технические вопросы правления ему, сделав его президентом, а сам остаться в более высоком статусе "лидера нации", и заниматься стратегическими вопросами по примеру плана Нурсултана Назарбаева. Тем более, что таджикский "лидер нации" имеет в Таджикистане больше прав и полномочий, чем елбасы в Казахстане ", - говорит Наталья Харитонова.

Но в последний момент схема была изменена, продолжает она. Возможно, как раз пример Назарбаева показался Эмомали Рахмону не очень удачным, поскольку в Казахстане рычаги власти из рук елбасы постепенно уходят в руки его преемника на президентском посту Касым-Жомарта Токаева, продолжает российский эксперт. Другой вариант ответа предложили СМИ и социальные сети: согласно версии, появившейся в медиапространстве, смена парадигмы власти в семье президента вызвана тяжелой болезнью Рустама Эмомали.

Tadžikistanas / Shutterstock nuotr.

Передача власти в Душанбе и пандемия Covid-19

В свою очередь Мухиддин Кабири предлагает другой ответ. "Сообщение, что Рустам Эмомали лечился от рака в Израиле, оказалось фейком. Также курсировала информация о его привычке к наркотическим веществам. Но причина решения Эмомали Рахмона иная - "лидер нации" передумал повышать статус сына, поскольку осознал, что тому еще рано идти в президенты", - считает оппозиционный политик. По его утверждению, свою роль в этом сыграла пандемия коронавируса. COVID-19 обострил экономические и социальные проблемы в одной из беднейших стран постсоветского пространства. В этой ситуации президент не решился отдать страну в руки преемника.

Хотя, продолжает собеседник DW, ходят упорные слухи, что теперь передача президентских полномочий в рамках одной семьи планируется не через следующие семь лет, а раньше, и на этот случай есть механизм проведения досрочных выборов. "Рустам Эмомали 10 лет был во власти, у него было время набраться опыта. Но Эмомали Рахмон счел, что в нынешней ситуации этого не достаточно. Если бы ситуация была на уровне 2015-2016 годов, и даже на уровне 2018 года, он мог бы решиться на это, но сейчас очень рискованно передать нынешние проблемы сыну", - полагает Мухиддин Кабири.

Придет ли таджикский избиратель голосовать?

Теперь о формальностях выборов, которые пройдут 11 октября. Победитель должен набрать, по меньшей мере, 50 процентов голосов при явке не менее 50 процентов. Всего в стране почти 5 миллионов избирателей. И, по прогнозу Мухиддина Кабири, избирательные участки пустовать не будут, несмотря на коронавирус. "Народ начали привлекать через местные администрации. Вопрос ставится так: если вы - патриот и уважаете президента, то идите голосовать. Даже духовенство подключилось к этому: если вы боитесь идти голосовать из-за вируса, то больше верите в него, а не в силу Аллаха. Недавно один имам говорил о том, что если кто-то из-за эпидемии не идет голосовать, то он плохой верующий", - рассказывает Кабири.

На этот раз даже получить независимую оценку того, как считались голоса, будет очень сложно. При том, что формально на выборах зарегистрированы пять миссий наблюдателей - от ОБСЕ, от СНГ, от ШОС, от России и от Узбекистана. "Но даже международные наблюдатели от ОБСЕ, которые всегда приезжали на выборы, решили на сей раз отправить лишь небольшую группу с сокращенным кругом задач - они не будут находиться на участках", - напоминает собеседник DW. В любом случае, "эксцессов, как после выборов в киргизский парламент неделю назад , в Таджикистане ожидать не приходится, протесты со стороны проигравших и недовольных фальсификациями крайне маловероятны", добавляет Наталья Харитонова.

DW