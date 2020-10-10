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2020.10.10 16:10

Die Welt: Пандемия столкнет в абсолютную нищету 150 млн людей

Die Welt, InoPressa2020.10.10 16:10
Atlyginimai koronaviruso akivaizdoje
Atlyginimai koronaviruso akivaizdoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

"Впервые за 20 лет во всем мире вырастет количество людей, живущих в нищете. Пострадают прежде всего два региона, однако необычный подход одной из стран дает надежду", - пишет немецкое издание Die Welt.

Согласно опубликованным расчетам Всемирного банка, "в результате кризиса в этом и будущем году до 150 млн людей окажутся в такой крайней бедности, что их жизнь будет под угрозой". "Впервые с 1998 года количество бедных в мире снова возрастет, а успехи, достигавшиеся годами, будут сведены на нет", - констатирует издание.

"Пандемия и глобальная рецессия могут привести к тому, что 1,4% мирового населения окажутся в крайней нищете", - говорит глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. При этом минимумом, который необходим человеку для выживания, считается сумма в 1,9 доллара в день.

"С начала 1990-х годов количество людей, живущих за чертой абсолютной бедности, уменьшилось с 35% до примерно 8,4%, что стало уникальным успехом, который был прежде всего обеспечен экономическим подъемом Китая, но в последние годы также все больше был связан с прогрессом во многих других развивающихся странах и странах с пороговой экономикой, например, в Индии или Индонезии".

Koronavirusas Indijoje (asociatyvi nuotr.)
Koronavirusas Indijoje (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

Теперь же, согласно прогнозам Всемирного банка, число живущих в экстремальной бедности людей возрастет с 8,4% до 9,1% при падении показателей мировой экономики на 5% в 2020 году. Если же они сократятся на 8%, то доля бедного населения увеличится до 9,4%, говорится в статье.

"В переводе на абсолютные числа это означает, что к концу 2020 году менее чем на 1,9 доллара в день в мире будет жить на 60-87 млн людей больше, чем в 2019 году. (...) В конце 2021 года в абсолютной бедности будет жить на 111-150 млн людей больше, чем ожидалось ранее".

"Особенно это затронет два региона: Африку к югу от Сахары и Южную Азию. Там проживают почти 90% тех, кто окажется за чертой абсолютной бедности. (...) Это станет катастрофой прежде всего для Африки южнее Сахары. (...) Там расположены 20 беднейших стран мира, 40% населения живет там меньше чем на 1,9 доллара в день, 70% - меньше чем на 3,2 доллара в день", - указывает издание.

"Таким образом, текущий кризис ударит прежде всего по тем, кто и так уже живет в бедности. В результате пропасть между богатыми и бедными может стать еще более широкой. "Первые данные показывают, что кризис приведет к увеличению неравенства во многих регионах мира", - говорит глава Всемирного банка Малпасс".

При этом, как следует из данных Всемирного банка, "в большинстве стран последствия кризиса почти наверняка будут ощущаться вплоть до 2030 года".

Koronavirusas Ispanijoje
Koronavirusas Ispanijoje / AP nuotr.

"Впрочем, есть некоторые приободряющие примеры, - пишет издание. - Например, Кения направила на борьбу с пандемией весь бюджет правительства и администрации, предназначавшийся для покрытия командировочных расходов. В то же время деньги, полученные благодаря борьбе с коррупцией, целенаправленно используются для поддержки беднейших слоев населения".

"Также и в Афганистане правительство представило программу, которая должна помочь самым бедным слоям населения. Эти семьи получат продукты питания и средства гигиены на сумму 50-100 долларов".

"В Бангладеш правительство в свою очередь поддерживает прежде всего множество мелких и средних предприятий, на долю которых приходится 20% ВВП", - отмечает издание.

"Тем не менее важнейшим и наиболее эффективным инструментом сокращения бедности было бы скорое окончание глобальной рецессии и сильный конъюнктурный подъем. Это пошло бы на пользу всем - и беднейшим слоям населения в Африке и Азии, и экономически слабым группам в наших широтах", - резюмирует Die Welt.

InoPressa

Atlyginimai koronaviruso akivaizdoje
Koronavirusas Indijoje (asociatyvi nuotr.)
Koronavirusas Ispanijoje
Atlyginimai koronaviruso akivaizdoje
Atlyginimai koronaviruso akivaizdoje
1 / 3E. Blaževič/LRT nuotr.
Koronavirusas Indijoje (asociatyvi nuotr.)
Koronavirusas Indijoje (asociatyvi nuotr.)
2 / 3AP nuotr.
Koronavirusas Ispanijoje
Koronavirusas Ispanijoje
3 / 3AP nuotr.
Atlyginimai koronaviruso akivaizdoje
Koronavirusas Indijoje (asociatyvi nuotr.)
Koronavirusas Ispanijoje
# В мире# коронавирус

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