Le Monde: Балтийский "мальчик-с-пальчик" - Эстония - наращивает военные усилия перед лицом российской угрозы

"(...) Что не изменилось с пандемией Covid-19, так это военная активность России у ворот НАТО. По ту сторону границы остается незыблемой и другая реальность: маленькая Эстония с населением всего 1,3 млн человек более чем когда-либо чувствует себя под угрозой со стороны Владимира Путина. 30 сентября, по случаю ежегодной Балтийской конференции по обороне и безопасности в Таллине, правительство объявило о консолидации своих военных усилий", - пишет специальный корреспондент Le Monde в Таллине Натали Гибер.

"Страна, входящая во все альянсы, прежде всего, в Евросоюз и НАТО, хочет также рассчитывать на себя. "Мы маленькие" - эту фразу можно услышать в Таллине для описания стратегического уравнения, которое необходимо решить. В то время как президент Франции Эммануэль Макрон посетил литовских и латвийских соседей, чтобы обсудить франко-российский диалог, эстонские официальные лица вспомнили о своей повседневной жизни: это массовые российские военные учения на сухопутных границах, нарушения национального воздушного пространства, инциденты на море с кораблями НАТО, продолжающиеся кибератаки, спонсируемые государством", - говорится в статье.

"Русские не сбиваются со своего пути, - подчеркивает министр обороны Юри Луйк в беседе с Le Monde. - Президент Путин разворачивает свою программу перевооружения, в частности, путем модернизации воинских частей в Западном и Южном военных округах. Мы стоим перед лицом современных сухопутных войск, и в этой области у России есть значительное преимущество". Министр только что добился увеличения бюджета на 5%, то есть на 645 млн евро на 2021 год. "Мы достигаем 2,3% ВВП, что может показаться впечатляющим", - говорит он.

Министр обороны Эстонии Юри Луйк / Wikipedia

"(...) С точки зрения Таллина, российское вторжение намечено не на завтра. Но Владимир Путин не упустит ни малейшей "возможности" подтолкнуть свои пешки, и риск просчета с его стороны считается высоким. "Балтийский регион - единственное место, где Россия имеет временное географическое и военное преимущество перед НАТО", - утверждает один эксперт из эстонского министерства. Сохранение этого преимущества является важным рычагом для его использования в случае, если в других частях мира интересы России будут поставлены под сомнение".

"Командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем, со своей стороны, заверяет Le Monde: "Если бы мы не входили в НАТО, то сегодня точно оказались бы в той же ситуации, как Грузия или Украина", куда Москва вторглась в 2008 и 2014 годах.

"Министр обороны Луйк когда-то был послом в Москве. По поводу диалога с Россией он говорит следующее: "Я придерживаюсь идеи о том, что важно держать каналы открытыми. Проблема в том, что Россия воспринимает диалог не так, как мы, западные дипломаты, которым простой разговор помогает понять противника. У россиян всегда есть требования. Они всегда хотят оказывать на тебя давление".

"Таллин выступает за твердость, чтобы навязать Москве приоритетное уважение принципов. Эстония сожалеет о том, что европейцы не сразу применили санкции против белорусского режима за его подавление продемократических протестующих, - отмечает журналистка. "На данный момент представляется, что у Путина достаточно власти, чтобы использовать белорусские силы безопасности, не размахивая российским флагом. Но ситуация еще может измениться", - уточняет Луйк.

Sarema, Estija / Pixabay nuotr.

"Здесь считают, что Эммануэлю Макрону лучше держать своих союзников в курсе своего диалога с Москвой. А в министерстве обороны Эстонии, где концепция "европейской стратегической автономии" не кажется убедительной, не видят сценария, при котором дальнейшее отдаление Соединенных Штатов от европейской безопасности принесло бы пользу континенту", - комментирует Гибер.

"(...) Москва осудила "наступательный" характер военных учений, проведенных этим летом совместно с американцами с использованием реактивных систем залпового огня. "Пусть русские изменят свою риторику: всего несколькими днями ранее они плыли в 25 км от нашего северного побережья на трех десантных кораблях типа "Ропуча", оснащенных системами "Град". Не говоря уже о десятках подобных систем, присутствующих в пределах 100 км от нашей сухопутной границы, - рассказывает генерал Херем. - Мы такие маленькие. Если я буду делать еще меньше, то я стану микробом!"

"(...) Эстонские официальные лица считают освобождение США от обязательств в отношении НАТО "весьма гипотетическим". Но независимо от того, будет Дональд Трамп переизбран или нет, начинаются тяжелые времена, полагают эксперты по обороне в Таллине, потому что с наступлением экономического кризиса многие союзники выдвигают различные предлоги, чтобы не выделять 2% свих ВВП на свою оборону, как они это раньше обещали", - резюмирует Натали Гибер.

InoPressa