Хаим Граде особое внимание уделял Вильне – культурному и духовному центру европейского еврейства

Хаим Граде – один из самых выдающихся поэтов, входивших в литературно-художественную группу «Jung Vilne» («Молодая Вильна» – LRT.lt). Пережив Холокост, он продолжил свою творческую деятельность во Франции и Соединенных Штатах Америки, однако никогда не забывал Вильнюс и Литву.

LRT продолжает проект «Камни памяти», цель которого – вспомнить выдающихся литваков, то есть евреев, которые родились, жили в Литве или были разбросаны отсюда по всему миру. Двадцать второй рассказ посвящается одному из самых известных еврейских писателей Хаиму Граде.

Pulitzerio premija / Stop kadras

Х. Граде считается одним из важнейших писателей из всех, кто создавал свои произведения на идише после Холокоста. Он был номинирован на Пулитцеровскую премию (премия за лучшие журналистские, литературные или музыкальные произведения, учрежденная в 1917 году американским издателем Джозефом Пулитцером – LRT.lt).

Хотя Граде вырос в нищете, его мать изо всех сил старалась дать сыну образование, надеясь, что он станет раввином.

Как утверждает в своей статье «Мироощущение литовского еврея в прозе Хаима Граде» заведующая отделом государственного Еврейского музея имени Гаона Виленского Илона Мураускайте, творчество Х. Граде – широко и многообразно.

Камни памяти / LRT

«В прозе особое внимание уделяется Вильне – религиозному, культурному и духовному центру европейского еврейства до Катастрофы. Можно утверждать, что творчество Граде, особенно проза, сегодня для нас словно музей культуры литовских евреев, несущий печать своеобразной эстетики», - утверждает И. Мураускайте.

В 1936 году выходит первый стихотворный сборник Х. Граде «Да». Ярчайшие мотивы сборника – апокалиптический, единство человека и природы. Отражены и реалии каждодневной жизни, немалое внимание уделено бытовым трудностям матери, памяти отца. Хотя Граде вырос в нищете, его мать изо всех сил старалась дать сыну образование, надеясь, что он станет раввином.

Граде нередко называют последним идишеязычным светским автором, истоки личности которого связаны с ортодоксальным иудаизмом.

По словам сотрудницы государственного Еврейского музея имени Гаона Виленского Илоны Мураускайте, Граде прошел весь путь ортодоксального иудейского образования, однако его личность формировалась по законам собственного внутреннего мироощущения.

Žydas/žydai/judaizmas/Dovydo žvaigždė / BNS nuotr.

«Казалось бы, парадокс, что автор, изучавший ортодоксальный иудаизм, пишет светскую литературу. Граде нередко называют последним идишеязычным светским автором, истоки личности которого связаны с ортодоксальным иудаизмом, - говорит И. Мураускайте. – Эти раздиравшие душу противоречия отразились в его послевоенном творчестве, стали центральной осью ряда новелл».

В творчестве Х. Граде доминируют библейские мотивы, предчувствие Катастрофы еврейского народа, а в произведениях, написанных после войны, - осмысление этой Катастрофы.

Рассказ о Хаиме Граде слушайте и в радиозаписи (на литовском языке):

Подготовил Висмантас Жуклявичюс