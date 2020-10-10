Вильнюсский университет прогнозирует пик COVID-19 в декабре, количество смертей будет незначительным

Ученые Вильнюсского университета прогнозируют, что заболеваемость COVID-19 в Литве достигнет пика в декабре и что число количество смертей будет расти незначительно.

По прогнозам ученых факультета математики и информатики ВУ, суммарное количество смертей от коронавируса до января следующего года достигнет 113. В настоящее время в стране зарегистрировано 103 случая смерти от COVID-19.

Согласно этим прогнозам, максимальное количество подтвержденных еженедельных заболеваний будет в конце ноября – начале декабря и составит 900 случаев.

Koronaviruso mobilus patikros punktas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

После этого количество новых случаев, по прогнозам, должно снижаться, и к концу января оно приблизится к уровню, похожему на нынешний.

Эти прогнозы основаны на предположении, что существующие ограничения останутся неизменными в течение всего прогнозируемого периода. Рассчеты основаны на имеющихся данных о ежедневной заболеваемости, количестве выздоровевших и умерших, а также на других показателях распространения этой пандемии, некоторые из которых известны, а некоторые еще предстоит установить или оценить.