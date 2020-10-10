Отозванный из Минска посол Литвы: силовые структуры не отворачиваются от Лукашенко

По словам посла Андрюса Пулокаса, отозванного из Минска, публичная риторика в Беларуси изменилась после того, как в страну были направлены специалисты по пропагандистским СМИ и коммуникациям из России. Дипломат, который сейчас находится в Вильнюсе, говорит также, что пока не видно признаков того, чтобы силовые структуры отвернулись от Александра Лукашенко.

О том, что посол Литвы в Минске отзывается для консультаций, МИД Литвы объявил в понедельник, хотя несколькими днями ранее министр Линас Линкявичюс утверждал, что Литва не планирует сокращать свой дипломатический корпус в Беларуси, несмотря на то, что эта страна первой приняла аналогичные решения. В программе Радио LRT «Важный разговор» отозванный посол пояснил, что посылались недвусмысленные сигналы о том, что это придется сделать.

«Вначале это была реакция на довольно недружественные действия со стороны Беларуси, когда нам предложили, а затем от нас довольно жестко потребовали зеркально отреагировать на их собственное решение отозвать своих послов из Вильнюса и Варшавы для консультаций. Мы с коллегой польским послом сделали то же самое, мы вернулись в свои столицы, и в знак солидарности к этому шагу присоединились другие страны Балтии – Латвия и Эстония, а также Германия и Чехия», - сказал А. Пулокас.

В пятницу было объявлено, что из Беларуси отзываются еще пять членов литовского дипломатического корпуса. По сообщению МИД, ожидается, что этого будет достаточно, и контакты будут поддерживаться, выдача виз белорусским гражданам нарушена не будет, как и контакты с литовской диаспорой и белорусским гражданским обществом.

По словам А. Пулока, изначально казалось, что внутренний кризис в Беларуси не коснется международных отношений. Резкое изменение информационного фона наступило после того, как в Беларусь приехали российские специалисты в области коммуникаций.

Aliaksandras Lukašenka duoda interviu / AP nuotr.

«Это сразу же стало чувствоваться по всей риторике в публичном пространстве. С прибытием журналистов-пропагандистов и подобного рода деятелей эти вещи начали меняться. Видимо, по совету в том числе и этих специалистов, принимаются странные порою решения, - сказал дипломат в передаче. - Например, на официальном телевидении Беларуси в сюжетах из Литвы стали подчеркивать, что наша страна является бывшей советской республикой. Таких шуток, с позволения сказать, не было уже давно. Этот почерк действительно чувствуется».

По словам А. Пулокаса, положение СМИ в Беларуси «плохое и ухудшается», чему способствуют и аресты, и продолжающееся ограничение информации – некоторые интернет-издания по-прежнему недоступны. По словам гостя «Важного разговора», не меняется пока и еще одна вещь – силовые структуры Беларуси не отворачиваются от А. Лукашенко.

Aliaksandras Lukašenka ir OMON / AP nuotr.

«Вопрос, насколько сильна вертикаль, особенно важен, когда речь идет о силовом блоке – милиции, ОМОНе, армии. Потому что в последние месяцы это был главный источник поддержки вертикали и основа силы. Пока что, на первый взгляд, особого надлома в этом блоке вертикали власти не просматривается. Никаких тектонических изменений нет, но мы наблюдаем сдвиг в другом месте, например, в дипломатической сфере», - сказал дипломат.