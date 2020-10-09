Оскарас Коршуновас: 10 лет назад я был как Костя Треплев, а сейчас я уже больше Тригорин

"Наш театр бездомный. Вернее, мы, есть такое слово, номады, то есть кочевники. Кочевой театр, как бременские музыканты. И в этом есть какая-то философия", - говорит выдающийся литовский режиссер Коршуновас в интервью журналисту Радио ЛРТ Александру Двоеглазову.

Коршуновас тааже подвел итоги своей 20-летней деятельности и и рассказал о новых планах



«Мы возвращаемся с сильным альбомом», говоря по-рокерски. С «Отелло», с новыми силами, там будут новые мои студенты, также и уже, скажем так, очень взрослые актёры ОКТ выступят. Этот спектакль будет очень современный", - говорит он.



-Я хорошо помню, как десять лет назад, на праздновании десятилетия театра, Вы говорили, что сейчас такой период, когда нужно остановиться и подумать, продолжать ли дальше. Сейчас подобные мыслей нет?



/ Organizatorių nuotr.

-Десять лет тому назад я ещё был молодым максималистом и думал: или всё или ничего, как Костя Треплев. А сейчас я уже больше Тригорин и говорю, что, может быть, не новые формы самое главное. То, что Костя Треплев уже в конце пьесы, кстати, перед самоубийством, говорил, что самое главное ведь не новые формы, а то, что льется изнутри, то, что настоящее, то есть сам смысл. Так что я сейчас, наверное, больше ищу некий смысл, может, даже немножко становлюсь консерватором.



И поскольку театр все это время очень менялся в сторону не-театра, и это не ирония, а просто театр двигался в этом направлении, и новое поколение молодёжи делало это сознательно и осмысленно, много такого перформативного появилось и такие формы, где фактически уже актёры становились не актёрами, а театр не-театром. И это, вообще-то, хорошо, что так расширилось понимание театра вообще, но с этим, допустим, пост-драматическим театром и этими движениями также очень связано, и много того, что становится довольно-таки плоским, где нет отчетливых классических критериев.



Конечно, это движение должно быть, но и сам театр как таковой всё-таки, я думаю, не должен исчезнуть. Так что нам очень важно было как-то осмыслить это двадцатилетие, а, вообще-то, больше - 20 лет прошло с тех пор, как театр был объявлен как независимый театр, как некий отдельный организм, но вообще-то это всё существовало, наверное, с первого моего спектакля «Там быть здесь», после которого критики это и определили как новое движение, как Театр Оскараса Коршуноваса. Так что это длится уже 30 лет, и для того, чтобы принять некие решения, начать какой-то новый этап, нам было очень важно справить все эти юбилеи, что мы наконец-то и сделали, что ещё продолжается и будет, наверное, продолжаться до Нового года.



Происходит такой как бы некий фестиваль «20-летие ОКТ». Мы летом показывали спектакли в Вильнюсском Университете на большой университетской площади, на других площадях. После карантина вышли на улицу, на площадки, где, наконец-то, смогли показывать спектакли, поскольку такой концентрированный фестиваль, который мы хотели устроить в честь 20-летия, у нас сделать не вышло из-за карантина, как следует отметить не вышло. Так что мы разбили мероприятия на более длительное время, и разные акции и спектакли связанные с этой датой, ещё будут продолжаться до Нового года.

/ E. Blaževič/LRT nuotr.

-На мероприятии, посвящённом юбилею, говорили о том, что сейчас ОКТ – это пост-ОКТ. Вы с этим согласны?

-И да, и нет. Когда многоуважаемая театровед и критик Рамуне Марцинкявичюте говорила о пост-ОКТ, она также говорила как бы и о том, что судьба ОКТ - это уже и её судьба, так что говоря о пост-ОКТ, она имела, наверное, ввиду и себя, что это жизнь после жизни. Но в каком-то моменте она права: самое сильное время, когда ОКТ делал революцию, - это был 1999 год, и это было очень стремительное, опять-таки, не начало, поскольку уже были до этого спектакли, был некий разбег до этого, но с 1999 года по, наверное, 2006 год это был огромнейший взрыв.



Он был не только в Литве, хотя такой спектакль, как «Shopping & Fucking» всё тут разнес: и в театре, и в политическом и социальном смысле это стало неким происшествием, в том числе в мировом масштабе, потому что мы начали гастролировать по самым главным фестивалям, стали постоянными гостями Авиньонского фестиваля. Это самый главный фестиваль, как «Канны» в кино, так в театре – Авиньон. Мы очень часто стали ездить – Германия очень важная для театра страна, где после войны, наверное, самый современный театр всегда был – мы стали ездить туда, в Берлин, в Шаубюне, и вообще по самым главным фестивалям. И это время было просто очень активное, самое активное.



Так что это была наша и молодость, и зрелость. И конечно, бывают и подъемы, и спады. Тогда мы создали самые главные свои спектакли. Это самые большие спектакли, с большими, самыми главными копродюсерами театрального мира, с там же самым Авиньонским фестивалем, Шаубюне, Венецианской биеннале. Это были огромнейшие спектакли – «Царь Эдип», где было занято, наверное, 30 актеров и огромнейшая сценография, «Ромео и Джульетта», «Мастер и Маргарита», самые первые спектакли современного танца, современной оперы. Так что, конечно, сравнивая то и это время, можно сказать, что да, это уже некий пост-ОКТ с совсем другими спектаклями, потому что был период, когда мы очень углубились в актерское начало, и спектакли «Гамлет», и трилогия «На дне» и «Чайка» - это было углубление, лабораторная работа, там выявились какие-то признаки системы в работе актеров ОКТ. Так что там были самые большие находки. Сейчас мы с теми же актёрами преподаем студентам, учим.



Но что я хочу сказать: нас ждет большая премьера, нас ждет «Отелло», и я думаю, что с этим «Отелло» мы объявим о себе опять как о театре с очень большими амбициями. В Клайпеде он будет в ноябре, в Вильнюсе в декабре, будем опять на гастролях в Гданьске, потому что надо сказать, что наш театр очень много гастролировал, мы, наверное, больше половины спектаклей показали на фестивалях, хотя очень много и интенсивно показывали и в Литве, но вот гастроли были давно, опять же в связи с карантином.



Я как-то всё задумываюсь, чего не хватает в жизни, почему жизнь стала какая-то другая, и я понимаю, что это случилось именно из-за того, что мы перестали гастролировать. Так что «мы возвращаемся с сильным альбомом», говоря по-рокерски. С «Отелло», с новыми силами, там будут новые мои студенты, также и уже, скажем так, очень взрослые актёры ОКТ выступят. Этот спектакль будет очень современный. Там будут и большие неожиданности, которые я сейчас не хочу выдавать. Я думаю, будет о чём поговорить, когда этот спектакль произойдет.

/ OKT archyvo nuotr.

- Не могу не задать вопрос о помещении для театра. Продолжается ваше, так сказать, бездомное существование. Что-нибудь в этом смысле происходит, никто ничего Вам не обещал?

-Нет, ничего никто не обещал. Наш театр бездомный. Вернее, мы, есть такое слово, номады, то есть кочевники. Кочевой театр, как бременские музыканты. И в этом есть какая-то философия. Так уж произошло. Великий философ современности Жиль Делёз говорил об искусстве, которое как бы опекается государством, о государственном искусстве, с одной стороны, и искусстве номадов, которое вне системы, с другой. Мы – такой театр, это, конечно, наш выбор. Так уж складывается понимание культуры в Литве.



Допустим, я режиссер из того поколения, которое пришло после девяностых годов, когда рухнула берлинская стена и, символически говоря, мир стал очень сильно меняться. Пришло новое поколение режиссеров: тут можно назвать, допустим, и Гжегожа Яжину, Кшиштофа Варликовского в Польше, Алвиса Херманиса в Латвии, Томаса Остермайера в Германии, и в Венгрии такие есть – все они хорошие мои друзья, знакомые, у всех похоже судьбы сложились, у всех есть свои театры. Только у Остермайера – самый главный в Германии театр, Шаубюне.



Кстати, Остермайер часто ездил к нам, в начале приезжал смотрел тут примеры, и «Сон в летнюю ночь», и «Shopping & Fucking» и мы очень часто встречались на разных фестивалях со всеми режиссёрами, о которых я сейчас говорил. Как бы некая волна, некое поколение, пришедшее со своими очень сильными театральными концепциями, но можно видеть в этом поколении и общие тенденции. У Остермайера свой театр, у Херманиса, Яжина в Польше - они все обрели свои театры, не обрёл только я. И это, конечно, говорит о многом в нашей литовской государственной политике по вопросам культуры, о том, как она ценит то, что стоит ценить. Но, с другой стороны, я не жалуюсь. Мы начали так жить, и в этом были наши большие преимущества тоже. Я не знаю, сколько тут минусов, сколько плюсов, эта кочевая жизнь имеет и свои хорошие стороны, то есть мы постоянно находимся в пути, если смотреть на это и философски, и материально тоже.

-О Вашем повороте на восток. Вы в России поставили сейчас «Чайку» и говорят, это не последний Ваш проект там. Что случилось, почему Вы решили вдруг обратится к России, хотя раньше избегали этого?

-Да, поворот на восток произошел. Мы были очень стремительно направлены на запад, и я почти все постановки свои делал на западе - во Франции, в Норвегии, в Германии, много где. Но, кстати, я не то, чтобы отказывался ставить в России. Эти приглашения всегда были, из Москвы, из Петербурга, но я как бы откладывал, я понимал, что этого в моей творческой судьбе не избежать, поскольку с востока идет много что хорошего – в театре тоже.

Спектакль "Чайка" / A. Ivanišino nuotr.

Я очень рад тому, что я поставил «Чайку» во МХАТе. МХАТ – театр, который изменил мировой театр. Это же великий театр, там с «Чайки» ведь всё и началось. И вся МХАТовская эстетика, игра, школа Станиславского, - всё это началось фактически с «Чайки». И я, конечно, рос с русской литературой, для меня это важно. И вообще важно, что происходит в России.

Мне понравилась мысль Макрона, что мы должны в каких-то моментах, в которых это возможно, находить диалог, и культура как раз очень этому способствует, если говорить вообще о целостности мира, о мире в мире. Так что Россия тоже многослойная. Есть там и в искусстве очень большие движения, свободные движения, в России тоже есть либеральная мысль. Идёт информационная война, пропагандистская война, и мы иногда на это всё смотрим очень узко. Надо всё-таки принять более широкий взгляд на то, что происходит теперь в некоторых театрах. Допустим, конкретно в БДТ, куда я поеду ставить в следующем году обэриутов. Я до сих пор хармсист и обэриутист. Поэтому я и предложил Андрею Могучему, руководителю этого театра и очень хорошему, кстати, режиссеру, поставить наконец-то обэриутов на Большой сцене, потому что до сих пор обэриуты ставятся то на Малой сцене, то в каких-то андеграундных театрах, а они должны быть на Большой сцене. И этот проект БДТ будет на Большой сцене.



-В одном интервью я прочитал, что нежелание ставить именно в России раньше Вы объясняли застоем в российском театре. Вы действительно видите какие-то признаки застоя?

- Да, этот застой есть, то есть, можно сказать, что в России театр остается более консервативным с одной стороны и, с другой, более связанным с народом, что ли. То есть театра много, театр очень любим, он, может, менее современный, но имеет более тесные связи с российской жизнью, и он не теряет какой-то реальной значимости, поэтому мне интересно. Я же говорю, что я становлюсь консерватором, и, может быть, это тоже влияет на то, что я стал ставить в России.